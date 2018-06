Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

No te gusta que las cosas sean fáciles, sobre todo las que te importan de verdad, pero últimamente no estás consiguiendo ni un solo avance.

TAURO

21 abril-20 mayo

Valoras mucho lo que has conseguido en tu vida porque no ha sido fácil, has tenido que esforzarte mucho para dar cada paso que has dado.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Después de todos los cambios que has hecho en tu vida, empiezas a ver los resultados.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Uno de tus amigos te ha fallado, creías que podías confiar en él o ella, pero no ha sido así.

LEO

23 julio-22 agosto

No entiendes por qué hay ciertas personas en tu vida que parecen estar siempre en tu contra, no son capaces de ver todo lo bueno que haces.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Has aprendido a convivir con tus miedos, no a ignorarlos como solías hacer antes, por eso te has hecho más fuerte.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

No congenias para nada cierta persona de tu entorno, te resulta imposible ponerte de acuerdo en nada con él o ella.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Hoy tendrás una pelea con un familiar que hace mucho te dejó claro que no iba a aceptar tus decisiones.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Hoy vas a sentirte impotente ante muchas situaciones y eso es algo que no puedes soportar. No podrás ayudar a quien quieras.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Las personas que te conocen saben que tu verdadera belleza está en tu alma, es fuerte y no se deja derrotar por nada ni nadie nunca.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Estás orgulloso de ser diferente al resto de la gente, te sientes especial y es algo que te encanta.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Estás centrado en tu mundo emocional y no te das cuenta de que hay personas que lo están pasando peor que tú. A veces eres muy egoísta.