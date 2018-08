Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Hoy te vas a arrepentir de las cosas que le dijiste a uno de tus amigos, fuiste demasiado brusco y sabes que él o ella no se merecían ese trato.

TAURO

21 abril-20 mayo

Lo has dado todo por esa amistad que no ha resultado ser tan irrompible como pensabas.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

No estás dispuesto a desperdiciar tu vida pensando en que lo peor está a punto de pasar, por eso prefieres rodearte de personas optimistas.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Sabes que mucha gente ha intentado aprovecharse de ti en el pasado y sabes que eso es algo que no puedes controlar.

LEO

23 julio-22 agosto

De cada daño que te ha hecho alguien en tu vida, has aprendido una lección nueva, por eso ahora eres tan fuerte, nadie puede herirte.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

No soportas que esa persona actúe sólo por su propio interés y esté dispuesta a pisotear a quien sea necesario.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Hoy te apetecerá estar solo, preocuparte sólo de ti mismo, pero no podrás hacerlo. Tienes compromisos sociales de los que no podrás escapar por mucho que quieras.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Estás empezando a agobiar a tus amigos con tu necesidad de controlar sus vidas constantemente.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Si tienes alguna obligación pendiente por ahí, no podrás abandonarla hasta que la termines por completo.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Puede que las cosas no te estén saliendo últimamente como te gustaría, pero eso no significa que vayas a darte por vencido.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Las cosas han cambiado en tu vida y no sabes cómo seguir adelante, has pasado mucho tiempo viviendo de una forma y ahora no recuerdas cómo era todo antes.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

A veces piensas que si fueras menos inteligente, sufrirías menos con las cosas que ves a tu alrededor, pero eso es algo de ti mismo que no puedes cambiar.