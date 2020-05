Horarios de transporte público se han modificado por la baja afluencia

Cuca Domínguez

Salamanca.- El director del DIF local, Rodrigo Escobar Rodríguez informó que este municipio no ha recibido ningún apoyo del DIF estatal, que en medio de esta pandemia se ha pedido apoyo al director estatal Alfonso Borja, porque hay programas a través de los cuales les están llevando despensas a los municipios, pero para Salamanca no se ha enviado nada.

Dejan de proporcionar recursos para niños

Escobar Rodríguez precisó que esto se viene a sumar al recurso que se dejó de proporcionar al DIF, y que estaba destinado a atender a los niños en situación de calle, donde se apoyaba a las personas y a partir de este año ya no se proporcionó el apoyo por parte del estado.

“Por ello ahora estamos insistiendo con el DIF estatal para que apoye en los proyectos de alimentación; sabemos que el recurso nunca es suficiente; por ello seguimos insistiendo. He enviado un mensaje al director de DIF estatal, para comentarle de la posibilidad de apoyar al municipio de Salamanca, porque sabemos que está apoyando a otros municipios”, comentó.

Manifestó que es de su conocimiento la estrategia que ha iniciado el DIF estatal para entregar despensas, sin embargo, no se les ha informado si la instancia municipal va a recibir este tipo de apoyo, “lo que nos dijeron es que se estará revisando en Secretaría de Gobierno a los grupos vulnerables”, señaló.

Cuarta ciudad más poblada

Escobar Rodríguez dijo que Salamanca es la cuarta ciudad más habitada de la entidad y con una alta cantidad de población en situación vulnerable; “nos parece un poquito injusto; si nos quedamos sin ese apoyo, no puedo afirmar que no nos vayan a dar, pero desde la semana pasada le dije al licenciado Borja que era importante el apoyo y he estado insistiendo en el tema”, precisó el director del DIF municipal.

Dijo que este es un programa del gobierno del estado donde están ayudando a los sectores más vulnerables, pero hasta este día no han tenido respuesta a su petición, “esperamos que nos digan si hay la posibilidad de que el estado nos apoye en ese sentido; porque la realidad es que no nos han apoyado en la estrategia para la contingencia”, señaló.

“En el caso del DIF municipal, no hemos recibido apoyo; lo que hemos recibido que se agradece, pero no es suficiente es solo el apoyo a los comedores comunitarios y desayunos escolares, para que recibimos leche y kits de fruta seca para los niños de las escuelas, pero está suspendido por obvias razones, pero es un desayuno que no tiene nada que ver con una despensa, con un alimento más completo para una familia”, concluyó el funcionario municipal.

No te lo pierdas: