Horacio Villalobos responde a críticas por ser juez en ‘La Academia’

Horacio Villalobos es uno de los jueces de la nueva edición de ‘La Academia’ y responde a las críticas: “Soy figura pública no servidor público”

Redacción

Ciudad de México.- El conductor Horacio Villalobos respondió a las críticas que le hicieron luego de que se integrara como juez a la más reciente edición de ‘La Academia’.

A través de su programa de radio, ‘Dispara, Margot Dispara’, Villalobos respondió a los comentarios que ha recibido.

Lo cuestionaban por haberse integrado a ‘La Academia’, un programa que en el pasado criticó, por lo que lo llamaron incongruente.

“De entrada ha habido unas ediciones de ‘La Academia’ que han sido fatales. Ahora, están recuperado el concepto seis años después y lo van hacer de una manera en la cual creen que esto sea un éxito y creo que ya lo es”, señaló Villalobos, quien también se dijo impresionado con la respuesta que ha tenido el programa.

Además reconoció que se equivocó al criticar la primera edición de ‘La Academia’, “porque después resultó que de este reality show salen cantantes”.

Comentó que aceptó la invitación de ser parte del jurado “porque me pareció padrísimo trabajar con Gavito, Edith Márquez y Edwin Luna. Gavito es lo máximo”.

“Además si yo acepté o no acepté es muy mi ‘pedicure’. Soy figura pública no servidor público, pídanle cuentas a los servidores públicos no a mí”.