DATO DURO. El diputado local panista Rolando Alcántar Rojas dice que hasta el último corte son 30 los municipios que ya cumplieron con el piso fijado en el Consejo Estatal de Seguridad Pública como salario mensual de un policía municipal: 14 mil pesos.

LA MAYORÍA. De hecho, se mantiene según el presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso local, el reporte al cierre del año 2020 y le tocará a los siguientes alcaldes y alcaldesas de los 16 municipios que están por debajo de esa cantidad, ponerse al día en esa materia.

LOS QUE NO. Los policías de Doctor Mora, Manuel Doblado, Ocampo, Tarimoro, Cortazar, Tierra Blanca, Yuriria, Romita y Jaral del Progreso cubren en un 80 y un 89% la meta; mientras que San Diego de la Unión, San José Iturbide, Guanajuato y Santiago Maravatío tienen un mayor rezago pues sólo lo tienen entre 70 y 79%; los policías peor pagados hasta ahora son los de Uriangato, Juventino Rosas y Pueblo Nuevo que reportan menos del 70%.

LA APUESTA. Lo que ocurre en las policías municipales es hoy importante porque la calidad de su capacitación, el nivel de los salarios que perciben y la probidad de sus elementos se plantearon desde el arranque del actual sexenio como una de las metas más importantes para dar mejores resultados en el combate al crimen organizado.

VÍCTIMAS. Hace unos días, entre las muchas cosas que ha comentado el fiscal Carlos Zamarripa en diversos medios para defenderse de las críticas articuladas desde la mañanera con resonancia local, ofreció un dato interesante: uno de cada cinco asesinatos de policías se ha dado porque la víctima estaba del lado oscuro. En otras palabras, que la mayoría estaban del lado bueno.

LAS MANCHAS. Pero en el mismo tenor, el fiscal asegura que hay algunas policías que tienen muchos elementos corrompidos y otros que sólo una parte de la corporación y que aún donde el daño es mínimo en porcentaje, el dato genera una situación crítica.

LOS MÁS GRANDES. Poner a policías municipales a la altura de las circunstancias no ha sido sencillo. No lo es en ciudades como León, donde hay muchos retos en materia de capacitación; tampoco en Celaya en donde la limpia aún no termina; menos en Salamanca en donde apenas este trienio se tuvo que empezar de cero ni en Irapuato que puede presumir los mejores salarios y prestaciones.

CALVARIO. Imaginemos a municipios pequeños, con poco equipamiento y calidad en la capacitación. En efecto, los mandos únicos, el entregar la seguridad al estado como alternativa en el pasado sexenio, no fue la idea más atinada. Se siguen sufriendo las consecuencias.

LA DEL ESTRIBO…

La alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez Campos confirmó ayer la excelente relación que tiene con el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés al ser designada como coordinadora nacional de alcaldes y alcaldesas panistas.

Un nombramiento que confirma sus bonos elevados en las grandes ligas azules aunque, en sentido estricto, eso a sus próximos gobernados no les debe importar mucho porque se trata de un cargo partidista que poco impacta en su prioridad de dar resultados en León.

Porque Gutiérrez Campos representará a los alcaldes azules en diferentes foros y llevará la voz cantante en la presentación de iniciativas de ley. Ya en su momento, Bárbara Botello tuvo una representación similar en el PRI.

Se trata de cargos normalmente para el glamour de la política y las relaciones partidistas. De eso a que los ciudadanos comunes y corrientes ganen algo, hay una gran distancia.

LÓPEZ SANTILLANA: LA PAZ INMOBILIARIA

Si algo puede presumir el alcalde de León Héctor López Santillana es que durante sus dos trienios en León pudo mantener una paz en el fuego cruzado de intereses inmobiliarios que se exhibieron de manera cruda en los gobierno de Ricardo Sheffield y Bárbara Botello.

Entre 2009 y 2015, los pleitos del gobierno con desarrolladores de vivienda que no cumplían sus obligaciones fueron una constante. Tanto Sheffield como Botello con un discurso renovador que incluía una apuesta en Desarrollo Urbano por la limpia en procesos, prácticas, usos y costumbres.

Recordamos por ejemplo a Sheffield hablando en campaña de limpiar la “cloaca” que -a su juicio- se vivía en esa dependencia que lo enfrentó incluso con su propio partido, el debate por los polémicos permisos para casinos y el sacrificio de su directora Georgina Morfín en aquél toma y daca.

Vino Bárbara Botello y su director Oscar Pons, autor de la frase “León, ciudad clandestina” por la falta de cumplimiento del reglamento en materia de uso de suelo, las clausuras a empresas de Juan Carlos Muñoz y de un colegio de Ricardo Torres Origel.

Y sí, en ambos trienios cuando se gestaron los pleitos por el cumplimiento de obligaciones de algunos desarrolladores como Oscar Flores Pérez y los promotores del desarrollo El Molino.

Y hace seis años Oscar Flores Pérez, quien unos meses antes dio derecho de paso para que la autoridad hiciera obras en predios de su propiedad que están dentro del parque industrial Colinas de León y se aplicaran recursos federales, había asumido el compromiso de donar esos terrenos.

De cualquier forma, Flores Pérez iba a salir ganando porque la construcción del parque le daría plusvalía a muchos cientos de hectáreas que tiene en la zona.

El problema fue que Oscar Flores le dio largas y largas al tema y en León los empresarios inmobiliarios saben que un alcalde tiene la presión del tiempo en contra para resolver problemas y dar resultados y ellos, generalmente, mucho dinero y más paciencia para aguantar el momento preciso. Si no se los concede el alcalde en turno, lo hará el o la siguiente.

Algo similar pasaba con El Molino: representantes de Implan, de Desarrollo Urbano, regidores y enviados de la empresa encabezados por Alejandro Arámbula charlaron por horas, discutieron punto por punto los compromisos de este desarrollo y configuraron una minuta sólo para que al final, los enviados de la empresa dijeran: ‘no firmamos’.

Con López Santillana esos pleitos abiertos se esfumaron. Cero estridencias. Todos contentos, sin gritos ni sombrerazos.

ECONOMÍA Y PANDEMIA: UNA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL…

Inmersos en una estrategia de vacunación que todavía da dos pasos para adelante y uno para atrás y la tercera ola de la pandemia que sigue afilando sus garras, las autoridades y algunos líderes empresariales en la entidad quieren ver el lado positivo de esta coyuntura y ofrecen algunos datos para tratar de ver la luz al final del túnel.

Anteayer, el alcalde de León Héctor López Santillana admitió que por obvias razones, las metas de inversión externa y empleo no se lograron en su administración y que el logro más importante es que la economía en la ciudad no se cayó.

El Municipio de León maneja que de los 20 mil empleos perdidos a raíz de la pandemia, ya se recuperaron 15 mil.

Ayer, también dirigentes de la Cámara de Calzado y autoridades estatales dijeron que este sector ya comienza a tener una nueva dinámica con pedidos y aumento de producción lo que se refleja en recuperación de empleos.

Este sector creció un 33% en el primer semestre con respecto al mismo período del año anterior, pero en materia de empleo esta todavía en los niveles de 2019, que según el presidente de la CICEG ya había sido un año irregular.

Los empresarios zapateros organizan una feria de empleo para la siguiente semana que permitirá ofrecer al menos mil vacantes en empresas del sector que podrían llegar a duplicarse en la siguiente semana.

Como cualquier caída abrupta, en este caso por cuestiones relacionadas a la pandemia, la recuperación suele ser muy lenta y en temas económicos, con mayor razón. Estamos hablando de la industria madre en León.

El gran desafío para la autoridad estatal y los municipios es que esta recuperación se da aparejada con la tercera ola, lo que le pone mucha incertidumbre al momento y que en cuestión de semanas, colocará al gobierno en la disyuntiva de cerrar o no fuentes de trabajo ante el crecimiento de contagios.

Por eso, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo habló de nuevos semáforos epidemiológicos -ya sea regionalizados o por sectores productivos- en el caso de la economía y caso por caso respecto a las escuelas.

La autoridad confía en que la tercera ola sea menos letal y provoque menos hospitalizaciones porque no quieren más cierres totales de fuentes de empleo.