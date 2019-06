Homofobia nivel: golpean a mujeres por ser lesbianas

Justo en el mes de julio que es considerado como el mes del orgullo LGBTI, cuatro jóvenes entre 15 y 18 años de edad aturdieron a golpes a dos londinenses dentro de un autobús

Staff Correo

Londres.- Una pareja de mujeres fue agredida a golpes por cuatro jóvenes de entre 15 y 18 años de edad dentro de un autobús que abordaron en N31 West Hampstead, Londres.

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de mayo alrededor de las 2:30 horas, cuando Melania Geymonat y su novia Chris iban a bordo conversando, los agresores iniciaron a hacer comentarios homofóbicos y a agredirlas verbalmente.

Pero poco tardaron en comenzar a golpearlas, hasta que se bajaron del autobús con las pertenencias de una de ella (su bolsa y celular).

Posteriormente las mujeres fueron llevadas a un hospital, pues tenían lesiones de consideración en el rostro. Una de ellas publicó en su cuenta de Facebook la fotografía de ellas y el testimonio.

“Todavía no sé si mi nariz está rota, y no he podido volver al trabajo, pero lo que más me molesta es que la violencia se ha convertido en algo común, que a veces es necesario ver a una mujer sangrando después de haber sido golpeada para sentir algún tipo de impacto”, escribió.

Al hacerse viral este post que provocó la furia y la decepción de muchos, el alcalde de Londres, Sadiq Khan aseguró que estos hechos de odio hacia la comunidad LGBTI no serán tolerados.

This was a disgusting, misogynistic attack. Hate crimes against the LGBT+ community will not be tolerated in London.

The @metpoliceuk are investigating and appealing for witnesses. If you have any information – call 101. https://t.co/4zSqxyE6IP

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 7, 2019