Pese al repunte en los homicidios dolosos en León, la alcaldesa Ale Gutiérrez insistió en que la estadística se mantiene a la baja

Carolina Esqueda

León .- Pese al repunte de homicidios dolosos en León, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos aseguró que la estadística se mantiene a la baja. Además acusó que la densidad poblacional siempre hará que se coloque en los primeros lugares.

“Obviamente está el 30% (de homicidios) porque somos el 30% de la población en León, recordemos que tenemos un millón 700 mil habitantes, somos la tercer ciudad más poblada de todo el país, no solamente del estado, y es importante tener este dato porque si no se desvirtúa la información. No son números o porcentajes que se tengan que ver de manera aislada” puntualizó.

A mediados de abril el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SENSP) colocó al municipio en 2do lugar en incidencia delictiva, en el estado de Guanajuato.

Lee también: ¿Otra vez las drogas? Secretario de Seguridad de León les atribuye repunte de homicidios

De acuerdo con las estadísticas del SENSP, en el primer trimestre del año, León acumuló el 1er lugar a nivel estatal en carpetas de investigación por homicidio doloso abiertas, con 137 expedientes. Mientras tanto, al corte del 1 al 13 de abril ocupó el 2do lugar con más casos a nivel estado con 20 víctimas, solo por detrás de Celaya con 21.

Además, en el 1er trimestre del año, el estado volvió a ocupar el 1er lugar en homicidios dolosos en todo el país con 776 víctimas; superando a Michoacán que durante enero y febrero fue considerado el estado más violento, pero para el cierre de marzo registró 756 asesinatos.

Insiste en tendencia a la baja

Alejandra Gutiérrez sostuvo que el municipio mantiene su tendencia a la baja, pese a que abril volvió a cerrar con 72 homicidios dolosos de acuerdo al recuento hemerográfico. La cifra es muy similar al mes de marzo que registró 71 casos. Mientras que enero y febrero habían cerrado con 43 víctimas.

“Han ido a la baja desde octubre a la fecha, ha habido algunos meses que tuvieron algunos repuntes, recordaremos que en septiembre todavía tuvimos 88 al mes y tuvimos meses, por ejemplo en enero y febrero, tuvimos 40 a 50 aproximadamente. Entonces en la historia siempre va a haber picos, pero seguimos trabajando para que eso pueda disminuir, y en todos los delitos” dijo la alcaldesa, quien también recordó que por densidad poblacional, León siempre se colocará en los primeros lugares a nivel estado.

La alcaldesa afirmó que para reducir la incidencia delictiva en homicidios y en otros delitos, realizó varios cambios en la estrategia de seguridad pública. Entre estas está el regresar a los policías en activo a jornadas intensivas de capacitación, aumentar a un año la formación de cadetes, dividir la ciudad en cuadrantes para eficientar el patrullaje, el diseño del programa de prevención del delito y la compra de más equipamiento, en la que anunció la adquisición de más arcos carreteros para colocar en las entradas al municipio.

Apuestan por brigadas de seguridad

El titular de la dirección de Prevención del Delito, Moisés Herrera Saldaña, anunció que la dependencia trabaja en la conformación de comités de seguridad urbana. Con estos se busca involucar a los ciudadanos en la reducción de delitos dentro de sus comunidades. Actualmente se tiene un avance del 28% de una meta de 500 a integrar.

Los comités en su mayoría estarán integrados tanto por el comité de colonos como de vecinos interesados en participar, quienes servirán de enlace directo con la Secretaría de Seguridad, Prevención y Participación Ciudadana (SSPPC). Plantearán las problemáticas locales que enfrentan y sobre todo, propuestas de solución de las que se aplicarán las más viables.

Puedes leer: León: Desde hace tres años le llaman ‘La esquina de la muerte’ por estos homicidios

Moisés Herrera destacó que el objetivo de los comités será la participación activa en seguridad, para darle la vuelta a las peticiones comunes de enviar más policías a patrullar.

“La otra parte (de la estrategia de seguridad) está en lo que la comunidad hace para colaborar con nosotros, y ese es el énfasis que hacemos en los comités de seguridad urbana, que estemos ahí para ver los problemas locales. Y con estos comités organizamos a la comunidad para que nos diga cuáles son los problemas, las mejores soluciones, y además sobre todo se comprometan con estas soluciones”, dijo durante su presentación.

El director de Prevención del Delito informó que hasta el momento se han conformado 141 comités de seguridad urbana, de los cuales 100 pertenecen a la zona urbana, 37 a la zona rural, además de 4 empresas conformadas en alianza. Entre estas, destacó a la cadema de restaurantes Lupillos, la Central de Abastos, los locatarios del mercado Las Américas y el Hotel Rex en alianza con las papelerías y mercerías San José y los representantes de guías de turistas en Zona Centro.

Los comités conformados involucraron a un total de 689 ciudadanos, de una meta de 2 mil 400 participantes una vez que se consoliden los 500 grupos de trabajo.

Te puede interesar:

LC