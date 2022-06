La relatora de la ONU, Mary Lawlor, dijo que desde 2020 México le aseguró justicia y protección a las víctimas, lo que no se cumplió

Guanajuato.- Luego del asesinato de Jorge Ulises Zavala, hijo de la buscadora también asesinada María del Rosario Zavala Aguilar, la relatora sobre la protección de las personas defensoras de los derechos humanos para la ONU, Mary Lawlor, hizo pública su preocupación por la falta de protección y la impunidad en la que viven las víctimas de Guanajuato y México.

A través de un artículo publicado en el portal de la ONU, Lawlor señaló que hace un año y medio, cuando presentó su informe sobre los asesinatos de los defensores de los derechos humanos, el Gobierno de México ya se había comprometido a erradicar la impunidad y dar justicia a las víctimas.

“Pero pocos meses después, cuando le escribí una comunicación preguntando por el asesinato de Rosario, (el Gobierno de México) ni siquiera me respondió”, alegó.

Ahora la familia Zavala es víctima de una nueva agresión. Esto porque a la desaparición forzada de Yatziri Zavala y el asesinato de Rosario, se le suma el homicidio de Jorge Ulises.

“Colectivos de buscadores en Guanajuato y sus familias no pueden esperar más. ¿Cuántas personas defensoras más serán asesinadas hasta que reciban protección adecuada y hasta que los perpetradores sean llevados ante la justicia?”, se pregunta al final de su comunicado.

Noticias alarmantes: un hijo de Rosario Zavala, ha sido asesinado. Cuando presenté mi informe sobre los asesinatos de defenorxs,🇲🇽@MisionMexOI se comprometió a acabar con la impunidad, pero no han respondido a mi comunicación sobre el asesinato de Rosario.https://t.co/QEdXvWKyYm — Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) June 30, 2022

Desapariciones y asesinatos: las represalias por buscar justicia

Este miércoles, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato hizo público el ataque contra Jorge Ulises, de 27 años, y otros integrantes de la familia Zavala afuera de su casa. Según señalan, se trató de dos agresores que abrieron fuego desde una motocicleta y dieron blanco en el tórax del joven.

Derivado de las heridas, el hijo de la buscadora Rosario Zavala llegó sin signos vitales al hospital. Aunque se habla de dos presuntos responsables, Ricardo ‘El Riki’ y ‘El chalán’, se desconoce si hay detenidos por la agresión documentada el lunes 27 de junio.

Esta es la tercera agresión que sufre la familia desde hace poco más de tres años y que les ha arrebatado a sus seres queridos. La primera fue la desaparición forzada de Yatziri (16 años de edad), por hombres armados que entraron a su casa en diciembre del 2019.

Posteriormente, en octubre del 2020 y a casi un año en labores de búsqueda para localizar a Yatziri, asesinaron a su madre María del Rosario Zavala Aguilar.

🚨 #COMUNICADO "Asesinan a hijo de Rosario Zavala en León, Guanajuato"



IZQ Alerta: Yatziri Cardona Zavala



DER 📸 Jorge Ulises Cardona Zavala; cortesía: familia pic.twitter.com/Pg9DdBy2V3 — Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato (@plataformagto) June 29, 2022

Desde entonces y hasta ahora, tanto la desaparición de Yatziri como el asesinato de Rosario siguen impunes. Ello, pese a los cuatro pronunciamientos de la ONU para investigar los casos desde los más altos estándares. Además, de la existencia de una queja en la Prodheg por el hostigamiento a Rosario y la falta de protección.

En este sentido, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato reclama que “las omisiones estatales de todos los niveles generaron las condiciones para este asesinato”. Así, exigió:

Que la FGE investigue el homicidio de Ulises en el contexto de la desaparición de Yatziri Cardona y del asesinato de Rosario Zavala.

en el contexto de la desaparición de Yatziri Cardona y del asesinato de Rosario Zavala. Se ofrezcan garantías de seguridad para la familia Cardona Zavala y para las buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato.

para la familia Cardona Zavala y para las buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato. Que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconozca la grave situación en la que se encuentran las víctimas en Guanajuato . Así, para que establezca los Programas de política pública en la materia que siguen sin elaborarse.

reconozca la grave situación en la que se encuentran las . Así, para que establezca los Programas de política pública en la materia que siguen sin elaborarse. El Gobierno de México debe establecer urgentemente un Plan emergente para la protección de las buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato.

Que el Estado Mexicano cumpla en los tres casos con lo solicitado por organismos internacionales, tales como la ONU. Especialmente, la aplicación del Protocolo Minnesota en los asesinatos de Rosario y de Ulises.

De igual manera, pidieron la intervención de la ONU en el caso de Ulises Cardona Zavala y que no sólo estos hechos no queden impunes, sino que no se repitan.

Denuncian abandono y hostigamientos

Pese a los constantes pedidos de protección para sus integrantes, hechos ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos (Prodheg) tras el asesinato de la buscadora Rosario Zavala, el tercer ataque que se cobró la vida de Jorge Ulises Cardona Zavala ocurrió en un contexto de abandono y hostigamiento por parte de las autoridades.

Así lo señaló el integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia, Raymundo Sandoval, ante el homicidio ocurrido este domingo. Como los otros dos ataques, ocurrió en el domicilio de la familia y con participación de supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La Plataforma ha acompañado a la familia desde la desaparición de Yatziri Misael, ocurrida el 23 de diciembre de 2019, luego de que hombres armados entraron por primera vez a la casa y se lo llevaron.

Desde entonces se ha documentado el hostigamiento constante por parte tanto de integrantes de la Policía municipal, la Policía estatal y la Guardia Nacional. Ellos frecuentemente han allanado el domicilio en busca de drogas, justificando haber recibido denuncias anónimas.

Raymundo Sandoval aseguró que tras el asesinato de Rosario, ocurrido el 16 de diciembre de 2020 afuera de la vivienda, el resto de sus integrantes solicitaron protección ante el Estado. De esto estuvieron enteradas tanto la Prodheg como el titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, Jaime Rochín. Incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) proporcionó protección con elementos federales durante un tiempo.

