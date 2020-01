Homenajean con festival a la maestra ‘Vicky’

Virginia Hernández agradeció las muestras de cariño de cada uno de los asistentes con quienes ha compartido aulas, salas de exposición y experiencias de vida

Roberto Lira

Celaya.- La comunidad artística de Celaya homenajeó a la maestra Virginia Hernández Crisanto por sus 40 años de trayectoria en la cultura y las artes.

Luego de la polémica generada por haber sido despedida por el actual director del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya, Dagoberto Serrano, la comunidad artística de Celaya se reunió para reconocer la labor de la maestra Vicky en el Foro la Revuelta, donde se programó una exposición de la docente como marco de su homenaje.

“No tengo palabras estoy muy emocionada por estas muestras de cariño, ya las había recibido cuando me hicieron favor de hacer pública la situación y deveras a mí me sorprendió todas las muestras de solidaridad, de muchísimas personas, desde ahí yo me sentí homenajeada”, comentó la homenajeada.

La maestra Vicky agradeció las muestras de cariño de cada uno de los asistentes con quienes ha compartido aulas, salas de exposición y lugares de trabajo.

“La verdad no tengo palabras, se me hace un nudo en la garganta ver a mis exjefes, mis exdirectores presentes para mi es algo grande, grande, donde hay directivos, donde hay mis compañeros, donde hay alumnos, donde hay artesanos, donde hay presidentes de colonos. Para mí es una sorpresota gigantesca y es con lo que yo me quedo, creo que si el creador me llamara me iría feliz”, comentó Virginia Hernández.

Varios compañeros de oficio de la maestra Virginia participaron en un festival cultural en su honor, que contó con presentaciones musicales y de danza, coronadas con la exposición de la maestra Vicky que consta de 25 trabajos realizados a lo largo de su trayectoria, desde 1981 a 2019.

