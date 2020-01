Home Depot podría irse a huelga

La empresa y el sindicato entraron en confrontación por la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo; se han negado reiteradamente a llevar a cabo una revisión para mejorar el salario y las prestaciones aun contra la ley

Ciudad de México.- Los trabajadores de Home Depot de al menos 13 entidades de la República Mexicana podrían irse a huelga, luego de que la empresa y el sindicato entraron en confrontación por la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.

La Secretaría General de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) explicó a Notimex que a su organización está afiliada la Asociación Nacional de Trabajadores del Comercio y Oficinas Particulares, que representa a los empleados, y desde finales de 2019 tendría que hacer la revisión contractual, como lo marca la ley cada dos años.

Sin embargo, la CROC explicó que la empresa se ha negado reiteradamente a llevar a cabo una revisión para mejorar el salario y las prestaciones, e incluso ha impedido el acercamiento de la representación sindical con los trabajadores, lo que viola la nueva ley laboral y la libertad sindical.

Las entidades donde se han depositado los emplazamientos a huelga son Yucatán, Puebla, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Querétaro, Quintana Roo, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México y Guanajuato.

Según la CROC, la Asociación Nacional de Trabajadores del Comercio y Oficinas Particulares representa a alrededor de seis mil 200 empleados de Home Depot, los cuales laboran en 40 de las casi 120 tiendas en el país.

De acuerdo con la Confederación, ya hizo el emplazamiento en varias entidades por las violaciones al Contrato Colectivo, por lo que si no se llegan a acuerdos, las autoridades laborales determinarán la fecha para el estallamiento huelga si se llega a ese extremo.

La cadena de artículos para mejora del hogar indicó que están comprometidos con su valor de hacer lo correcto, lo que se traduce en cuidar a sus asociados, cumplir con la ley y actuar dentro del marco de la legislación vigente, “como lo hemos hecho desde nuestra llegada a México en 2001”.

De acuerdo con Roberto Riva Palacio, gerente de Relaciones Públicas de The Home Depot México, están orgullosos de las oportunidades de empleo que han generado y las carreras que han construido para sus asociados a través de los años.

