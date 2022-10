Tras el presunto avistamiento de hombres armados en la UTS de Salamanca, exigen respuestas a las autoridades educativas

Cuca Domínguez

Salamanca.- Padres de familia y alumnos de la Universidad Tecnológica (UTS) denunciaron que hay desinformación en torno al ingreso de hombres armados al plantel la noche del jueves. Ante ello, exigen a las autoridades educativas les informen, pues no se sabe que fue lo que realmente pasó. Incluso este viernes se registró un alto ausentismo de estudiantes.

Correo acudió para buscar una postura oficial de parte de las autoridades de la UTS. Sin embargo, el rector Fernando Trujillo Jiménez, por el momento no podía atender, ni dar entrevistas sobre el caso. En tanto, el director de seguridad, Alejandro Flores Jiménez, dijo que fueron elementos ministeriales que ingresaron. No obstante, se dispuso de vigilancia en el acceso a partir de este viernes.

Padres temen secuestros

Ante esta situación, varios padres de familia están alarmados porque no saben lo que realmente pasó en el plantel.

“Nos dijeron que hombres armados se llevaron a un estudiante. Eso me preocupa porque mi hija está ahí y no sabemos qué tan seguras son las instalaciones. Lo más que hay son personas de vigilancia en el acceso, pero tienen armas, apenas se encargan de dejar entrar a quien llegue, pero no tienen capacitación para atender una emergencia mayor. Por eso espero que el rector salga y diga qué fue lo que pasó”, dijo una madre de familia.

Otra narró que el jueves por la noche estaba con angustia porque su hija no le contestaba el teléfono, pero fue porque se le descargó luego de que los dejaron salir temprano por lo que ocurrió.

“¿Qué fue lo que pasó?, no lo sabemos. Creo que la desinformación está peor, porque no sabemos que hacer como padres de familia, pero si no hacemos nada y ocurre algo, nos vamos a lamentar y eso no queremos”, precisó.

Ministeriales entraron a las instalaciones

Sobre la movilización que generaron hombres armados en la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS), el director de la policía Alejandro Flores Jiménez, dijo que fueron ministeriales que ingresaron a las instalaciones.

“Definitivamente nunca estuvieron en riesgo los estudiantes, ni el personal docente. Cuando se nos notificó esa presencia, inmediatamente acudió una unidad de policía municipal y eso le dio tranquilidad a los alumnos. Derivado de eso este día se estableció vigilancia”, señaló.

Incluso informó que en el caso de la universidad privada donde hombres armados ingresaron para amenazar a una alumna y posteriormente despojar a su padre de familia de su vehículo, dijo que igualmente se mantiene vigilancia, solo con elementos de la Policía Municipal. Descartó que como tal haya un grupo armado operando afuera de los planteles educativos.

