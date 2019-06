Hombre se apuñala en alberca de influencer mexicano

Carlos Name es famoso y conocido por denunciar constantemente hechos paranormales que le suceden; en esta ocasión dio a conocer que se trató de un intento de suicidio de un extraño en su casa

Ciudad de México.- El influencer Carlos Name, conocido por constantemente denunciar hechos paranormales que ha presenciado dentro de su casa, se volvió Trending Topic en Twitter luego de dar a conocer primero a sus casi un millón de seguidores que un hombre se había apuñalado en su oficina.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram (@carlosname) publicó que acababa ser testigo de un suceso que si no hubiera documentado con video nadie le creería.

“Hace menos de una hora me estaba bañando y escuché unos llantos en el jardín… apagué la regadera para confirmar. Me asomé en la ventana y no vi nada. Salí al jardín y vi a un hombre dentro de la alberca totalmente inconsciente y el agua manchada de sangre”, escribió.

Posteriormente Carlos Name publicó una fotografía en donde se puede ver el agua con sangre de la piscina y después dirigió a sus followers a una cuenta de Twitter que creó para poder publicar las imágenes sin ser censurado.

No puedo borrar de mi mente lo que vi, y se que no es prudente subirlo a ninguna red social, pero a estas alturas ya no puedo ocultar nada y debo hacerlo. Quiero procesar esto. — Carlos Name (@CarlosName_) June 3, 2019

“El hombre se apuñaló en la alberca de mi casa. Está vivo pero sigue inconsciente. Una ambulancia se lo ha llevado y quiero hablar con él y que me explique por qué me están haciendo esto. Sea lo que sea por favor ya no más. Solo quiero paz”, relató.