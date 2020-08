Hombre privado de su libertad en Vallarta no es originario de León

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Mientras que la dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández afirmó que los diputados locales de su partido han dado la batalla en contra de la opacidad y han actuado como una verdadera oposición, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN, Román Cifuentes Negrete reprochó que algunos legisladores de otros institutos políticos solo hacen críticas aunque sus propias administraciones tengan peores fallas.

Así lo señalaron durante el conversatorio denominado ‘La evaluación de los legisladores desde la perspectiva de sus partidos políticos’, organizado por el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado en el marco de su 20 aniversario, acto virtual en el que participaron dirigentes y representantes de los institutos políticos registrados en el estado.

“No funcionan con simulaciones”

En su intervención, Alma Alcaraz aseguró que existe una excelente relación entre la dirigencia estatal de Morena con sus diputados locales; sin embargo ha sido pública la disputa entre el legislador Ernesto Prieto Gallardo y Alma Alcaraz por la dirigencia estatal.

Alcaraz destacó que los legisladores morenistas funcionan como un verdadero contrapeso y no como en el pasado “cuando no había en nuestro estado una oposición real, una oposición verdadera, casi todo se aprobaba por unanimidad y no había quien le esculcara temas importantes al gobierno del estado y solo se aprobaban en muchos momentos cosas que solo les servían a unos cuantos, no al pueblo en general (…) han dado la batalla dignamente funcionando como debe de hacerse por parte de la oposición”.

Trabajan en leyes con efectividad

En tanto, Román Cifuentes Negrete, líder estatal del PAN, manifestó que los legisladores locales panistas han constituido un marco jurídico moderno y eficaz que han respondido a la problemática de la realidad que se está viviendo en la entidad y los municipios.

Y agregó que han trabajado cuidado los recursos de todos y “no ser maniqueos en donde nada más criticamos a los demás aunque nuestra misma administración a veces esté peor y tengan peores fallas y peores faltas, eso debe ser la congruencia de los representantes de un cuerpo legislativo, comprometerse con los ciudadanos y actuar de manera imparcial”.