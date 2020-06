Hombre pierde la vida al ser arrollado por el tren

Redacción

Villagrán.- Un hombre mayor perdió la vida luego de ser arrollado por el tren.

Al parecer el hoy occiso no se percató que venía el tren por lo que no alcanzo a cruzar y en el intento fue arrollado. El accidente se generó cerca de la once de la mañana justo a la entrada del municipio de Villagrán a espaldas del hotel el Fresno.

Tras el deceso de este hombre, el área fue delimitada por elementos de seguridad pública para después notificar al Ministerio Público por lo que peritos arribaron para procesar el área del accidente.

El hoy finado, quien vestía pantalón de mezclilla azul y camisa en color claro, continúa en calidad de desconocido.

Al culminar el procesamiento de la escena, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley en la ciudad de Celaya.

