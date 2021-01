Redacción

Estados Unidos.- Un hombre llamado Daniel Hove y su incondicional perrito Gunner, murieron el mismo día con una hora de diferencia. Su unión fue tan fuerte que ninguno podía quedarse en este plano terrenal sin la compañía del otro.



Daniel Hove era un reconocido veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, luego se convirtió en jefe de Bomberos. Lamentablemente después de unos años a Daniel le detectaron cáncer y su salud fue deteriorando, pero durante todo ese tiempo Gunner, su perro labrador lo estuvo acompañando.



La familia del veterano platicó que Gunner era demasiado insistente y quería estar todo el tiempo con su amigo humano, tanto que tuvieron que instalarle una cama junto a la de Daniel. Esta era la manera en que los dos podían dormir tranquilamente.



“Fueron los mejores amigos hasta el final. Iban juntos a todas partes” contó la hija de Daniel, Heather Nicoletti.



Gunner comenzó a padecer ciertas deficiencias de salud, incluso lo hizo al mismo tiempo que su dueño Daniel. Nadie de su familia se sorprendió, pues pesaron que era normal, por el vínculo humano-perro que habían desarrollado.



“Cuando papá se agitaba, Gunner se agitaba. Mi papá estaba inquieto, el perro lo estaba. Cuando observamos que Gunner no se movía mucho supimos que el fin de los dos se acercaba”.



Un día el labrador no se podía levantar de la cama, sus patas se hincharon, por lo que la hija de Daniel lo llevó al veterinario y tomó la decisión de aplicarle la inyección para que no sufriera más. Heather contó que cuando volvió a casa su padre siguió el mismo camino una hora después que Gunner.



Heather dijo que se sintió feliz de que su padre no tuviera que despedirse de su mejor amigo y que la última imagen era haber visto a su perro vivo.





