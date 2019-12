Hombre elige la peor foto de su esposa para tatuarse

James quería hacerle una gran broma a su pareja, por lo que decidió hacerse algo demasiado permanente, así que escogió una fotografía vergonzosa para tatuársela en el muslo

Redacción

Los Ángeles.- James McGraw quiso hacerle una broma a su esposa, pero pensó que algo momentáneo como un susto no era lo suficientemente gracioso, así que optó por una opción más permanente que trajera una diversión más continua y por ello decidió tatuarse su rostro en la pierna.

No obstante, la parte divertida vino cuando él escogió una foto no muy agraciada de su pareja: una donde está dormida en el avión con la boca abierta. Como parte de los regalos navideños, él le mostró su nuevo tatuaje, que ella no podía creer.

“No lo podía creer. Odiaba mucho la foto”, comentó Kelly, la esposa.

Sin embargo, ahora que ya ha superado la impresión original: “No puedo mirarlo sin echarme a reír. Es horrible y tengo más papada”, dijo divertida.

