Hombre descubre un oso… ¡al interior de su auto!

Andres Dean compartió un video de su ‘curioso’ descubrimiento, pero lo que más impresionó a los internautas no fue el animal al interior del vehículo, sino la tranquilidad con que el joven reaccionó

Canadá.- Un joven canadiense sorprendió en las redes sociales luego de que compartiera un video en donde muestra a un oso al interior de su automóvil. No obstante, lo que más sorprendió a los usuarios no fue el animal en sí, sino la forma en que el joven abordó la situación pues, lejos de estar asustado, se lo tomó con demasiada calma.

De acuerdo con la información de diversos medios, la madre de Andres Dean le pidió que fuera a ver qué pasaba con el auto, pues la alarma de éste se encendió a mitad de la noche. Cuando el joven acudió para ver lo que pasaba, se encontró con que el ‘peludo amigo’ estaba al interior del coche como si nada.

“Oh, hey, hay un oso en el auto (…) ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Vamos amigo!… Oh, tu auto está realmente dañado. Oh, esto no es bueno”, se oye decir al joven en el video con un tono muy tranquilo.

