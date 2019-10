Hombre de 74 años se gradúa como licenciado en Derecho

Durante 30 años trabajo como docente, luego de jubilación decidió lograr su gran sueño y titularse

México.- Convirtiéndose en una gran inspiración para los jóvenes, un hombre que laboró como docente durante 30 años, finalmente decidió concluir uno de sus sueños de niño, ser licenciado en derecho.

José Guadalupe Marines Castillo fue elegido para dar el discurso de graduación de su generación, con sus palabras y acciones incitó a los jóvenes a dar siempre lo mejor de sí mismos, a ser constantes y a esforzarse por lo que quieren.

La importancia de este discurso fue que el hombre de 74 años obtuvo el título de Licenciado en Derecho, luego que tuviera que abandonar la idea para ser docente.

“Jugábamos a que unos eran bomberos, otros policías y yo quería ser licenciado, en ese entonces no sabía ni lo que era… Me quise venir a estudiar aquí al Ateneo y después en la escuela de Leyes, pero mi papá me dijo, ‘hijo mío, son muchos hijos míos por detrás de ti y entonces no se puede una carrera tan larga, sigue estudiando en la Normal’ y entré”, declaró el hombre al periódico Zócalo.

Luego de jubilarse el docente comenzó a idear como pasar el resto de sus días y entre sus ideas llegó conseguir su tan anhelado título. Lo primero que tuvo que realizar este hombre fue cursar la preparatoria en el 2015 y posteriormente estudió la carrera.

Don José, como es llamado en la universidad, se ganó respeto de los 30 compañeros con los que se graduó.

“Nos deja un mensaje de aliento, de esperanza, de que para los sueños nunca hay imposibles, no hay límites”, dijo su compañera de generación, Teresa Guadalupe Martínez Valenzuela.

José Guadalupe manifestó que ya tiene trabajo en un bufete, en el que tiene ya preparados algunos proyectos.

