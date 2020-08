Hombre asusta a perrito con tigres de peluche

Redacción

Ciudad de México.- En medio de tantas noticias catastróficas y videos desgarradores, a veces surgen joyas para alegrarnos estos días de encierro y aliviar nuestra alma.

Una grabación ha recordado a los usuarios la antigua normalidad, volviéndose tendencia en redes sociales. Se trata de un hombre de nombre Fabio Rodolfo Vázquez, mejor conocido como Lobo Vázquez quien al ritmo de Danger de The Flirt y con su forma apasionada de bailar fue bautizado como el Patrick Miller.

Este es un lugar nocturno de la Ciudad de México que se caracteriza por su música y su estilo de la década de los 80.

El sujeto utilizó su casa como pista de baile para mostrar unos pasos, también se compartió un video de su esposa mostrando su coreografía.

De inmediato usuarios mostraron su admiración por el sujeto, además de sus ganas de bailar y regresar a este famoso club nocturno para sacar sus mejores pasos.

No se ustedes, pero a mi me parece una falta de respeto, que este señor no realize un tutorial de baile para lograr lo que el hace…se extraña el PATRICK MILLER ❤️🥺🥺🥺 https://t.co/25ueYud2n1

— 🌟Laura León FAN ACCOUNT🌟 (@pobre_xanax) August 20, 2020