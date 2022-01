Redacción

Estados Unidos.- Armado, un hombre entró a una sinagoga en Colleyville, Texas y tomó varios rehenes durante un servicio de “livestream”.

La policía de Colleyville, informó que su unidad SWAT llevó a cabo operaciones cerca del edificio y solicitó a la población que eviten las zonas aledañas. La sargenta Dara Nelson dijo que las autoridades locales colaboran con el FBI.

“Son los que tienen contacto con la persona en el edificio…No hay ninguna amenaza para el público en general”, agregó al mismo tiempo que hasta el momento no hay heridos”, dijo.

BREAKING: "I'm going to die at the end of this" is what the Colleyville, Texas synagogue hostage taker said, shortly before the livestream ended. pic.twitter.com/lgJ6lvQRmP