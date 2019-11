Hombre acuchilla a varios actores ¡en plena obra de teatro!

El agresor salió de la nada entre el público con un cuchillo y comenzó a agredir a las personas que se encontraban en el escenario; se reportaron al menos cuatro lesionados graves

Redacción

Riad.- Una puesta en escena de Arabia Saudita se vio interrumpida por el horror y el caos luego de que un hombre armado con un cuchillo atacó a varios actores que se encontraban en el escenario de un teatro mientras realizaban una puesta en escena.

Los hechos ocurrieron en un teatro de la capital y hasta el momento se habló de por lo menos cuatro personas heridas.

En redes sociales fue difundido un video captado por un espectador de la obra en el que se puede ver el momento en que el hombre sube al escenario con el arma blanca y ataca a los actores que se estaban presentando.

Medios locales y las autoridades informaron en un comunicado que los cuatro actores lesionados fueron trasladados a un hospital cercano y se reportaron estables.

#Breaking: A video captured in #Riyadh in Saudi Arabia shows a attacker wielding a knife stabbing foreign performers in the theatre. pic.twitter.com/GrcXkXFhfU

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) November 11, 2019