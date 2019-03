Holanda y Bélgica ganan con comodidad rumbo a la Eurocopa

En partido del Grupo C, la goleada de Holanda a Bielorrusia tuvo como héroe a Memphis Depay autor de dos goles y dos asistencias

Agencias

París.- Holanda y Bélgica comenzaron su fase clasificatoria para la Eurocopa-2020 con cómodos triunfos ante Bielorrusia (4-0) y Rusia (3-1), mientras que Croacia, subcampeona del mundo hace unos meses, sufrió para derrotar a Azerbaiyán, número 108 del ránking FIFA, en Zagreb (2-1).

“Es difícil elegir entre los goles y las asistencias. El primer gol fue bonito porque la pegué con el exterior del pie, pero también disfruté la construcción del segundo”, afirmó Depay.

El extremo del Lyon, de ascendencia ghanesa, puso por delante en el marcador a Holanda desde el minuto 1, al aprovecharse una mala cesión de Igor Shitov desde el lateral derecho al guardameta Andrey Gorbunov, para marcar el primer tanto.

El exjugador del PSV Eindhoven y Manchester United participó también en el segundo tanto, anotado por Giorginio Wijnaldum en el minuto 21, tras una asistencia de Depay.

Ya en la segunda parte, Depay anotaría de penal el tercer tanto (55), tras una falta dentro del área bielorrusa, cometida por Mikhail Sivakov sobre Wijnaldum, en un buen partido también del centrocampista del Liverpool.

Doblete de Depay

Para poner colofón a su buen partido, Depay fue clave también en el cuarto tanto, con un disparo que rechazó el portero bielorruso, llegando el balón de nuevo al delantero del Lyon, que centró para que Virgil Van Dijk marcara de cabeza (86).

Holanda sigue de este modo en un momento dulce después de haberse clasificado para la fase final de la Liga de las Naciones, que se disputa este año en Portugal, tras superar a Francia y Alemania.

Gracias a una mejor diferencia de goles, la selección naranja se pone líder del Grupo C con tres puntos, en una llave en la que Irlanda del Norte ganó a Estonia por 2-0 en Belfast.

Pese a la goleada, el seleccionador Ronald Koeman no se mostró completamente satisfecho: “El inicio fue ideal con un gol en el primer minuto. Eso hizo que los jugadores se relajaran y no me gusta ver eso. El segundo tiempo fue mejor, tuvimos más control”.

Holanda recibe el domingo en Ámsterdam a Alemania, en el debut del equipo germano en la competición, en un partido importante de cara al liderato del Grupo C, en una jornada en que Irlanda del Norte jugará en Belfast con Bielorrusia.

Por su parte, Bélgica, número uno en el ránking de la FIFA y vigente semifinalista mundial, comenzó su camino hacia la Eurocopa-2020 con un triunfo por 3-1 frente a Rusia en Bruselas, con doblete de su estrella Eden Hazard, en partido del Grupo I.

Por los locales, además del doblete de su capitán (44 de penal y 88) marcó el joven de 21 años Youri Tielemans (14), mientras que por los rusos lo hizo Dimitri Cheryshev (16) tras un enorme error del arquero belga Thibaut Courtois, en la prácticamente única ocasión de los visitantes.

“Estoy contento por la victoria… menos por mi error. En mi carrera, no he cometido muchas ‘cantadas'”, declaró el arquero belga tras el partido.