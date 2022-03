Ariel Holan reconoció que su portero, Rodolfo Cota, fue clave para evitar la derrota, pero además celebró el buen funcionamiento de su equipo

León.- Luego de que Rodolfo Cota detuviera el penal de último minuto del Monterrey, salvando así al Club León de lo que parecía una derrota inminente, su director técnico, el argentino Ariel Holan, se deshizo en halagos para él tras afirmar que se trata de un “arquero de equipo grande”.

“Rodo es arquero de equipo grande. Los arqueros de los equipos chicos sacan 20 pelotas por partido, Rodo saca las justas y las que no todos los arqueros sacan en el momento justo; y es una pieza fundamental de este equipo, pero bueno, también lo fue Andrada, que tapó dos mano a mano, el cabezazo… (…) Me voy con esa sensación de que Rodo es un arquero de equipo grande, y eso ya lo sabemos, no necesitamos que lo diga yo”, afirmó en la conferencia posterior al partido.

Cuestionado sobre si su portero debería de tener más minutos en la selección mexicana, Holan se limitó a asegurar que el rendimiento de Cota habla por sí mismo, pero que su participación en el combinado nacional depende solamente de su técnico, Gerardo Martino.

“Rodo está en un gran nivel, pero más allá, yo soy el técnico del León y no de la selección, entonces desde mi punto de vista eso está claro, que está en un gran nivel”.

Destaca buena primera parte

Ya respecto al partido, Holan destacó la primera mitad del encuentro en la que el León dominó claramente a su rival, pero reconoció que en la segunda parte no se pudo sostener ese mismo nivel.

“Yo creo que el equipo hizo uno de sus mejores partidos, sobre todo el primer tiempo hizo un gran partido. Hoy, independientemente del momento del Monterrey, el equipo logró imponerse futbolísticamente, y ese es el camino, pero claramente el semáforo amarillo se prende cuando ya perdimos dos futbolistas”.

Esto en referencia a las lesiones musculares de Omar Fernández, que no fue convocado por este motivo, y de Osvaldo Rodríguez, que abandonó el campo por un problema muscular.

Además, reconocíó que también deben ser más efectivos al frente para poder mejorar futbolísticamente.

“Con respecto a la eficacia, yo creo que el equipo hoy generó muchas oportunidades de gol y ese tema nos costó, y a veces son rachas. A mi lo que me queda del partido es que este es el camino y que tenemos que perseverar en esto y cada vez ser más eficaces porque si creamos esta cantidad de situaciones de gol y las creamos jugando al futbol, no tengo dudas de que vamos a sacar muchos puntos y vamos a ganar mucho más de lo que vamos a empatar o perder”.

Ariel Holan. Foto: Club León

Finalmente, cuestionado sobre si le preocupa que en los últimos partidos su mejor hombre haya sido su portero, Holan aseveró que pese a que no se llevaron la victoria, sí festeja que el equipo haya mostrado un mejor funcionamiento, y que Cota está ahí precisamente para salvar estas situaciones.

“Primero lo disfruto, porque tener a un portero de equipo grande que cuando uno lo necesita está, no todos los equipos se pueden dar ese lujo, pero una cosa es el partido contra Necaxa y otra el partido de hoy. Con Necaxa yo sentí que habíamos ganado sin jugar el futbol que a uno le gusta, y hoy jugamos el futbol que a uno le gusta; que hay que seguir corrigiendo cosas pero que este es el camino, y también termina siendo Cota la figura del equipo, pero son dos situaciones completamente diferentes”, concluyó.

Ahora, el Club León enfrentará este viernes cuatro de marzo a los Bravos de Juárez por la Liga MX, para después viajar a los Estados Unidos a medirse ante los Seattle Sounders en la ida de los cuartos de final de la Concachampions el próximo martes ocho de marzo.

