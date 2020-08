Historias de reportero

Lozoya, por devolver dos casas y demandar a Videgaray

El gobierno federal prepara un anuncio de gran impacto en el caso Lozoya. Según fuentes de muy buen nivel en la administración actual, se están ultimando los detalles para que el exdirector general de Pemex devuelva dos casas que adquirió con dinero presuntamente proveniente de actos de corrupción.

Las dos casas son famosas. Una está en el fraccionamiento Lomas de Bezares de la Ciudad de México y la otra, en Ixtapa, Guerrero. Emilio Lozoya Austin estaría cediendo la disputa legal de las propiedades ya aseguradas, acatando un esquema de extinción de dominio con el objetivo de reparar el daño como parte del criterio de oportunidad que le ha permitido permanecer en libertad a cambio de colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR).

La casa dentro de exclusivo fraccionamiento Lomas de Bezares de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, fue asegurada en mayo del año pasado bajo la acusación de que la obtuvo gracias a un arreglo corrupto con la constructora brasileña Odebrecht. Se ubica en la calle Ladera número 20, interior 11. El “Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado” había estado peleando quedarse con ella para subastarla. Calculaba recibir por ella al menos 30 millones de pesos.

La casa de Ixtapa se encuentra en el lujoso condominio Quinta del Mar, en la zona conocida como Contramar. Fue decomisada en julio de 2019 por la FGR. Está valuada en aproximadamente 2 millones de dólares y según las denuncias, habría sido fruto de un arreglo ilegal con la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), cuyo dueño, Alonso Ancira, fue detenido en España el año pasado.

La devolución de estas dos costosas propiedades formaría parte del arreglo de Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, con el actual gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se sabe que desde finales del año pasado, el papá del exfuncionario, Emilio Lozoya Thalmann, también exalto funcionario federal, tomó en sus manos la estrategia de defensa de su hijo y le dio un giro: en vez de combatir legalmente las acusaciones, buscó una negociación con el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Me reportan las mismas fuentes de primer nivel en el gobierno actual, que Lozoya Austin estaría demandando -de particular a particular- al exsecretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, con quien se enfrentó desde que ambos trabajaban en el gabinete del expresidente Peña Nieto. Videgaray actualmente vive en Boston y trabaja en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

SACIAMORBOS

Los expresidentes Peña Nieto y Calderón salen mencionados en las largas hojas de la estrategia legal de Emilio Lozoya.