El oscuro deseo del presidente AMLO

Tengo la impresión de que estamos distraídos con una gran puesta en escena. Pienso que en el fondo, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que México Libre, de su acérrimo rival Felipe Calderón, obtenga el registro como partido político nacional y esté en la boleta electoral del 2021. Es el escenario perfecto para él:

1.- México Libre no puede estar en coalición con ningún partido político porque la ley obliga a los partidos nuevos a competir solos, por lo que en automático dividiría el voto opositor y sobre todo le restaría fuerza al PAN, que hoy aparece en las encuestas como el segundo partido más fuerte después de Morena.

2.- El presidente AMLO no puede vivir sin un antagonista. Calderón es su enemigo favorito. Hacia él ha enfocado sus baterías históricamente y eso le ha generado réditos políticos y ha logrado que se desvíe la atención en momentos en los que parecía ahogado.

3.- Calderón es útil y vulnerable. Lo expresé en estas Historias de Reportero a inicios de mayo: “Calderón es para López Obrador el enemigo perfecto: mantiene viva a su tropa, pero no le representa una amenaza. El presidente AMLO sabe que Calderón no puede disputar el 2024, sabe que es un cartucho quemado de la política nacional y sobre todo, sabe que el proceso contra Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del calderonismo, es letal para el expresidente. Políticamente, en las cortes de Nueva York no está a juicio García Luna: está a juicio Calderón”.

Sospecho que la saña con la que el presidente AMLO se mofó de la noticia de la negación del registro a México Libre esconde un profundo deseo de que Calderón siga políticamente vivo.

Prefiero pensar eso que lo otro: que estamos frente al más abusivo de los autócratas que se despoja de cualquier gesto de estadista, se deja de nuevo dominar por el odio y celebra desde el poder la cancelación de la vía electoral para un grupo opositor, por detestable que sea su más visible cabeza.

SACIAMORBOS. 1.- Un grupo de activistas tomó las instalaciones de la CNDH en el centro de la capital del país. El presidente AMLO reaccionó: “no estoy de acuerdo con la violencia con el vandalismo, no estoy de acuerdo con lo que hicieron a la pintura de (Francisco I.) Madero”. Yesenia Zamudio, madre de una joven asesinada, contestó: “para él es vandalismo que rayen una pintura y que asesinen a nuestras hijas, eso no, eso es normal… a él le preocupa más un cuadro que todas las miles de muertas, asesinadas, desaparecidas… haciendo el ridículo, llorándole a una pinche fotografía”.

2.- Cómo estarán las cosas en Morena en Baja California, que Carlos Mora, uno de los tijuanenses con más roce e imagen nacional, no va a la contienda interna de cara a las elecciones del 2021 en las que se renovarán gubernatura, alcaldías y diputaciones. Se queda organizando dos foros: uno en el marco del Día Internacional del Migrante y otro, el Encuentro Nacional de Turismo, sus temas de vida, y trabajando a la vera de Daniel Chávez, dueño de Grupo Vidanta, integrante del consejo asesor empresarial del presidente López Obrador