AMLO y Hacienda: la buena y la mala

La Secretaría de Hacienda publicó una muy sensata proyección económica para este y el próximo año. Tan sensata que al presidente no le gustó. Él dijo en su mañanera de ayer que tenía otras cifras (Sí, leyó usted bien, el presidente dice que tiene cifras económicas diferentes a las de su propia Secretaría de Hacienda. Ahí queda para el récord del asombro).

Hacienda recortó sus proyecciones de crecimiento económico y estimó rangos cuyo promedio son: 1.6% para 2019 y 1.9% para 2020. Lejos de la promesa del 4%.

La primera lectura es reconocer la seriedad de un equipo hacendario que no se deja contagiar por la demagogia.

La segunda lectura, sin embargo, no es tan favorable: difundieron los Pre-Criterios económicos pero no dijeron una palabra de qué van a hacer con Pemex. Esa es la verdadera guía de lo que sucederá en la economía del 2020. Al omitir el tema de Pemex dan la impresión de que no saben aún qué hacer con ese problema, o que estos Pre-Criterios van a ser remplazados pronto. Ambos escenarios incomodan a inversionistas. Constituyen una incertidumbre que una economía emergente no se puede dar el lujo de generar. Los analistas que toman decisiones de inversión quieren saber si la deuda de Pemex va a ser deuda soberana. Mientras eso no se defina, todo es un volado… incluso los pronósticos de crecimiento, presupuesto, deuda, dólar, etcétera.

SACIAMORBOS

1.- En estas Historias de Reportero le denunciamos desde principios de año que el gobierno seguía sin subsidiar el IEPS a las gasolinas, y que eso hacía un ‘gasolinazo’ de AMLO más profundo que el de Peña Nieto. El gobierno ya sacó el subsidio al IEPS: el precio de la gasolina es un peso más barato por litro. En estas Historias de Reportero advertimos que la situación por desabasto de gas natural despertaría después de muchos años las “alertas críticas” a la industria que tendría que dejar de producir. Ya se emitieron las primeras “alertas críticas”. En estas Historias de Reportero adelantamos que el presidente AMLO preparaba un recorte al presupuesto. Antier Hacienda lo hizo oficial: 120 mil millones de pesos. En estas Historias de Reportero mencionamos que el primer trimestre del gobierno de AMLO (diciembre-febrero) traería números rojos en crecimiento económico. Las cifras salen el 25 de abril, pero ya ayer Citibank expresó que calculan crecimiento negativo para ese periodo.

2.- Hace unos días en estas Historias de Reportero contamos la historia del singular y próspero capitán Héctor Mora Gómez, nombrado al frente del estratégico puerto de Manzanillo. Dos veces ha estado en esa posición. Con un sueldo de 82 mil pesos al mes ha alcanzado un patrimonio asombroso: creó al menos cinco empresas que no había reportado a la Secretaría de la Función Pública. El pasado 22 de marzo venció el plazo para que presentara su nueva declaración patrimonial y de conflicto de interés con motivo de su nuevo nombramiento al frente de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo. ¿Y qué cree? Otra vez se le “olvidó” mencionar el detallito de sus empresas. Ya sin contar que tiene una denuncia ante PGR por una presunta maquinación para estafar a ejidatarios y desviar dinero público que habría redituado 54 millones de pesos. Funcionario de la 4T, el caballero. Con el aval del secretario Jiménez Espriú.