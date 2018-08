Historiador duda que Leonardo da Vinci pintó el ‘Salvator Mundi’

Son muchos los expertos que afirman que el cuadro no lo firmó el genio renacentista, sino uno de los discípulos de su taller

Italia.- La sombra de la sospecha no deja de cernirse sobre el cuadro más caro de la historia. El ‘Salvator Mundi’, atribuido a Leonardo da Vinci, se vendió hace unos meses por 450 millones de dólares, pero su autoría no es clara. De hecho, son muchos los expertos que afirman que el cuadro no lo firmó el genio renacentista, sino uno de los discípulos de su taller. El último, Matthew Landrus, un experto en la obra de Leonardo, sostiene que el cuadro fue realizado por su asistente Bernardino Luini, cuyo trabajo en general se vende por menos de un millón de libras, según informa ‘The Guardian’.

Recopilamos ahora las opiniones que los mayores expertos de Da Vinci han vertido en los últimos meses y que muestran que hay muchas dudas sobre la autoría del cuadro.

A favor de la autoría

En 2011, Luke Syson, el entonces consevador de la National Gallery, incluyó la obra de la discordia en la retrospectiva ‘Leonardo da Vinci: pintor en la Corte de Milán’, organizada por la pinacoteca británica.

Entonces, algunos eruditos, como Martin Kemp, actualizaron sus catálogos vincianos incluyendo el ‘Salvator Mundi’ entre las obras destacadas del maestro.

