Hiroaki Umeda presenta un show con su estilo dancístico

Con la presentación de grandes agrupaciones, el color y música se vivió con el ensamble Juventino Rosas; el coreógrafo ha buscado transmitir una experiencia sin tener que formular una narración o un mensaje

Guanajuato.- El artista Hiroaki Umeda brindó al público cervantino una experiencia inolvidable con un estilo dancístico que acopla elementos audiovisuales para ampliar una sensación fuera de lo común.

Su repertorio está integrado por dos piezas clave en la trayectoria de este artista, las cuales reflejan tanto su evolución técnica como el desarrollo de su lenguaje corporal.

Datada en 2002, la primera obra se titula While going to a condition, donde se aprecian el nacimiento de los intereses y obsesiones de este artista, desde la parte audiovisual hasta la cinética del cuerpo, al cual se refirió: “mi organismo ya no es el mismo y mi interpretación dancística no puede ser como la estrené a inicios del milenio”.

La segunda, Intensional Particle, marcó un hito en la visión tecnológica de su carrera, explorando las posibilidades de la tecnología y buscando que el sonido, iluminación e imágenes se integraran a la coreografía. Para esto debió recurrir a la captura de movimientos colocando sensores en los músculos generando imágenes que se adaptaban a su danza.

En su obra, el coreógrafo ha buscado transmitir una experiencia sin tener que formular una narración o un mensaje, objetivo que ha logrado si se toma en cuenta la reacción que ha provocado entre el público.

Resaltó que él mismo y el grupo S20, que fundó en 2000, crearon el discurso audiovisual y dancístico de sus obras. Hiroaki Humeda estudió fotografía y tiempo después incursionó en el baile desarrollando un lenguaje propio basado en el movimiento.

Como explicó Rosario Manzanos, la danza de Umeda es “un organismo vivo en el que todos los elementos se unen en armonía, los sentidos del espectador son llevados al límite experimentando sensaciones que preceden a la materialización de las emociones”.

