Hilary y Spielberg trabajarán juntos

El director y la excandidata presidencial llevarán a la pantalla chica una historia sobre el voto femenino en Estados Unidos

Agencias

Los Ángeles, EE.UU.- La ex Primera Dama de EE. UU., Hillary Clinton, parece dispuesta a abandonar la suerte de retiro en el que se ha instalado tras su dolorosa derrota en las elecciones presidenciales de noviembre de 2016. Y lo hará con una faceta nueva, la de productora ejecutiva de una serie de televisión. La exsecretaria de Estado y ex Primera Dama de Estados Unidos formará equipo con Steven Spielberg para llevar a la pequeña pantalla una historia sobre el voto femenino en Estados Unidos.

Spielberg, a través de su productora Amblin Television, y la ex candidata demócrata a la Casa Blanca, trabajarán en el libro de ‘Elaine Weiss, The Woman’s Hour: The Great Fight to Win the Vote’, un recuento de las activistas que durante décadas lucharon para hacer posible el sufragio femenino en Estados Unidos.

Amblin se hizo con los derechos del libro y ahora sus planes pasan por hacer una película para televisión o una serie de carácter limitado, de acuerdo a The Hollywood Reporter. En la actualidad se encuentran en fase de negociación de la plataforma que emitirá la adaptación del libro de Weiss. Se han barajado los nombres de Netflix, Apple, Amazon y Hulu, además de los de HBO y Showtime.

