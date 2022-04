El futbolista Cristiano Ronaldo dedicó su gol número 100 en la Premier League a su hijo fallecido el pasado lunes

Agencia SUN

Inglaterra.- Cristiano Ronaldo regresó a un partido de la Premier League tras la muerte de su hijo, a quien le dedicó el tanto que marcó en el duelo.

CR7 arrancó como titular ante el Arsenal y vivió dos momentos muy emotivos: primero al minuto 7, cuando la afición presente en el Emirates Stadium le dedicó un minuto de aplausos, mientras que al minuto 34 el portugués anotó y se lo dedicó a su hijo fallecido.

Lee también: Cristiano Ronaldo lamenta el fallecimiento de su hijo recién nacido

Arsenal and Man Utd fans come together to show support for Cristiano Ronaldo ❤️ pic.twitter.com/XunUfNbKDy