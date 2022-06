El asesinato de Jorge Ulises Zavala, hijo de la buscadora Rosario Zavala, se suma a los ataques contra la familia en búsqueda de justicia

León.- Por el caso de Yatziri Misael Cardona, menor de 16 años desaparecido por la fuerza en León, no sólo asesinaron a su madre buscadora, sino ahora su hermano. A casi dos años del homicidio de Rosario Zavala Aguilar, en las labores de búsqueda, también acabaron con la vida de Jorge Ulises Zavala, su segundo hijo.

A través de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, se hizo público el ataque contra Ulises, de 27 años, y otros integrantes de la familia afuera de su casa. Según señalan, se trató de dos agresores que abrieron fuego desde una motocicleta y dieron blanco en el tórax del joven.

Derivado de las heridas, el hijo de la buscadora Rosario Zavala llegó sin signos vitales al hospital. Aunque se habla de dos presuntos responsables, Ricardo ‘El Riki’ y ‘El chalán’, se desconoce si hay detenidos por la agresión documentada el lunes 27 de junio.

Esta es la tercera agresión que sufre la familia desde hace poco más de tres años y que les ha arrebatado a sus seres queridos. La primera fue la desaparición forzada de Yatziri (16 años de edad), por hombres armados que entraron a su casa en diciembre del 2019.

Posteriormente, en octubre del 2020 y a casi un año en labores de búsqueda para localizar a Yatziri, asesinaron a su madre María del Rosario Zavala Aguilar.

Desde entonces y hasta ahora, tanto la desaparición de Yatziri como el asesinato de Rosario siguen impunes. Ello, pese a los cuatro pronunciamientos de la ONU para investigar los casos desde los más altos estándares. Además, de la existencia de una queja en la Prodheg por el hostigamiento a Rosario y la falta de protección.

Piden justicia por el hijo de la buscadora Rosario Zavala

Rosario Zavala. Foto: Animal Político

En este sentido, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato reclama que “las omisiones estatales de todos los niveles generaron las condiciones para este asesinato”. Así, exigió:

Que la FGE investigue el homicidio de Ulises en el contexto de la desaparición de Yatziri Cardona y del asesinato de Rosario Zavala.

en el contexto de la desaparición de Yatziri Cardona y del asesinato de Rosario Zavala. Se ofrezcan garantías de seguridad para la familia Cardona Zavala y para las buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato.

para la familia Cardona Zavala y para las buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato. Que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconozca la grave situación en la que se encuentran las víctimas en Guanajuato . Así, para que establezca los Programas de política pública en la materia que siguen sin elaborarse.

reconozca la grave situación en la que se encuentran las . Así, para que establezca los Programas de política pública en la materia que siguen sin elaborarse. El Gobierno de México debe establecer urgentemente un Plan emergente para la protección de las buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato.

Que el Estado Mexicano cumpla en los tres casos con lo solicitado por organismos internacionales, tales como la ONU. Especialmente, la aplicación del Protocolo Minnesota en los asesinatos de Rosario y de Ulises.

De igual manera, pidieron la intervención de la ONU en el caso de Ulises Cardona Zavala y que no sólo estos hechos no queden impunes, sino que no se repitan.

