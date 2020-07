Hieren a tiros a un hombre en colonia Torre Molino; no sobrevive

Redacción

León.- Derivado de una explosión en un local del Mercado de Abastos, una mujer salió con quemaduras en casi todo el cuerpo, y tuvo que ser trasladada al hospital para recibir atención médica.

Aproximadamente a las 12:30 horas se reportó a la Central de Emergencias (911) que en el local P94 o P91 del Mercado de Abastos de León, se había dado un flamazo y una persona había resultado con lesiones en el cuerpo a causa del fuego.

Al arribar los bomberos municipales y dos ambulancias atendieron el reporte y María Patricia de 43 años de edad tuvo que ser trasladada a una unidad de salud para recibir atención médica, ya que presenta quemaduras en tórax, rostro y brazos.

Con respecto al flamazo que atendió bomberos y agentes de Protección Civil en el bulevar Hermanos Aldama, los locatarios no dieron mayor información, no se encontraron objetos flamables o un tanque de gas que derivara una explosión. A pesar de que resultó una persona lesionada, no fue necesario evacuar la zona

