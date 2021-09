UNO MÁS. A propósito de chambismo, si no lo promueven para un cargo igual o mejor, habrá que compadecer al doctor Ernesto García Caratachea quien ayer tuvo que ceder su puesto como titular de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico a un arribista cuyo gran mérito es haber sido obsequioso con el PAN durante la legislatura que acaba de terminar

LA COSTUMBRE. Jaime Hernández Centeno, exalcalde de Apaseo el Alto quien en 2015 le fue a armar un mitote a Eduardo Ramírez Pérez porque no le cumplió con la designación de ser el primero en la lista plurinominal de Movimiento Ciudadano y se la entregó a su papá, consiguió muy rápido ese premio que el PAN-Gobierno entrega a los supuestos opositores que se rinden a sus pies y aceptan ser cooptados sin más.

SE SABE. Un ejemplo más del porqué en Guanajuato, el panismo gobernante no tiene contrapesos en el poder legislativo.

PRÁCTICA. Hernández Centeno se agrega a la lista que integran entre otros, el exVerde Jorge Cabrera, la expriista Rosario de la Vega, la perredista Claudia Silva y muchos más que son postulados por un partido distinto al PAN y en el trayecto, se suman sin pudor a la aplanadora azul. Cada legislatura tiene un ejemplo distinto. Hay quienes obtienen cargo y otros que lo hacen gratis.

CONTRASTES. Y el caso de MC en Guanajuato es curioso. Porque hay quienes con argumentos, señalan que a nivel nacional, los intereses y afinidades de Dante Delgado están más cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador que del bloque anti-4T.

OTRA COSA. Pero en Guanajuato, la historia reciente dice que MC se ha alineado al PAN. Eduardo Ramírez Granja y su hijo Eduardo Ramírez Pérez no llegaron a los extremos de Hernández Centeno pero nunca representaron un problema para la mayoría panista en el Congreso local.

¿PINTARÁ RAYA? Ya vimos lo que ocurrió con Hernández Centeno y ahora tienen a Dessire Angel con quien habría que establecer los límites por su propio perfil y antecedentes. Su chamba anterior fue un trabajo en Coparmex León y de manera directa con Gustavo Hoyos, el exlíder de este sindicato patronal que ha sido uno de los críticos más férreos de López Obrador.

CASI… En algún momento, Angel estuvo cerca de estar en la planilla de Alejandra Gutiérrez Campos, ahora alcaldesa electa de León. Finalmente, se presentó la opción de ser candidata de MC e integrante de la lista plurinominal.

EL EQUIPO. La obligación de conformar una legislatura paritaria le dio la oportunidad de desbancar a Rodrigo González, dirigente de MC y número 1 en la lista de su partido. Hoy estará en la presentación de la agenda León Libre junto a Juan Pablo Delgado y la Lucía Verdín (mejor conocida como la Wera Limón). Ambos, tendrán una bandera importante por impulsar en MC con la diversidad sexual.

A VER. Dessire hará lo propio desde el Congreso del Estado. En conjunto, poder darle un perfil de alternativa real a MC en Guanajuato y no un partido palero más de Acción Nacional cuyos representantes populares solo han usado cargos para ubicarse en la nómina del panismo gobernante.

LA DEL ESTRIBO…

Lo que son las cosas, sin ponerse de acuerdo, Alma Alcaraz y Ernesto Prieto ya pusieron en predicamentos al flamante coordinador de Morena en el Congreso local, Ernesto Millán Soberanes.

Alcaraz adelantó que los diputados de Morena renunciarán a varias prerrogativas que disfrutan en el Congreso local. Millán dice que sí pero que hay que esperar unos días para confirmar a qué renuncian y quién se suma.

Prieto, por su parte, advirtió que el PAN quiere chamaquear a su partido con el reparto de comisiones y no le quiere dar lo que merece con 8 de 36 diputados. No lleva ni una semana de coordinador y ya se dio cuenta de lo que le espera… en casa. En Morena como en ningún partido aplica aquello de que a quien no le guste el calor que no se arrime al fogón. A estos muchachos no les amarraron las manos de chiquitos.

LEÓN: GOLPES DE TIMÓN Y BUROCRACIA RASURADA

Hace 12 años, en León, Ricardo Sheffield sorprendía con el nombramiento de una mujer, la mayor María Guadalupe Anguiano como secretaria de Seguridad del Municipio, la primera mujer que llegaba a un cargo similar.

Hace 9 años, Bárbara Botello nombraba en ese cargo al general Miguel Pizarro quien ya lo había hecho en el estado en una parte del sexenio de Juan Manuel Oliva en una decisión que alimentaba esperanzas no solo de que habría mano dura en León sino que hasta se deslizaba la posibilidad de empatía entre la priista y el gobierno saliente.

Hace 6, Héctor López optaba por Luis Enrique Ramírez Saldaña para asumir ese importante cargo luego de un sexenio entre Botello y Sheffield en el que hubo 6 secretarios de Seguridad, a razón de uno por año.

Pero Ramírez Saldaña cometió errores graves a la mitad del trienio después de ser ratificado en el cargo para el segundo trienio y fue relevado por Mario Bravo Arrona quien hoy, apunta para repetir en el cargo por la alcaldesa electa Alejandra Gutiérrez Campos.

Ramírez Saldaña fue el único que al igual que Alvar Cabeza de Vaca completó un trienio como secretario. Veremos, si Bravo Arrona logra la hazaña de completar otro trienio si se confirma su repetición.

Y también veremos si la reestructura del organigrama municipal que anuncia Alejandra Gutiérrez se traduce en eficacia luego de que cada 3 años hemos escuchado lo mismo desde hace más de 20 años en León.

Recordemos hace 12 años la ocurrencia de Ricardo Sheffield de pedir aportaciones a empresarios para liquidar funcionarios que iba a correr.

“Píchenme una liquidación”, decía.

“En la administración vamos a reducir, como lo pidió la ciudadanía, muchas plazas de panistas y no panistas, yo quiero reducir la burocracia, es más, estamos teniendo ya problemas para liquidar por falta de recursos… yo hasta invito a muchos empresarios que me decían, oyes (sic) hay que reducir la burocracia, oyes hay que reducir la burocracia que ahora me pichen un burócrata, es el nuevo programa píchenme un burócrata, para ver si me pagan a mí la indemnización”.

Antes y después de Sheffield, los alcaldes panistas se veían comprometidos a cumplir los compromisos adquiridos para repartir chambas. Con la llegada de los dedazos en el blanquiazul, eso no se ha terminado.

ALEJANDRA Y LOS ÍMPETUS DEL ARRANQUE

Impetuosa, con un bagaje técnico que explota al máximo y ese ánimo renovador que tiene cualquier gobernante a punto de asumir el poder que linda no pocas veces con el romanticismo iluso de creer que se puede comer la lumbre a puños, la alcaldesa electa de León Alejandra Gutiérrez Campos presentó ayer su plan de acción para el arranque de su gestión en esta ciudad.

Aunque algunos nombres de los integrantes de su gabinete ya rondan en los pasillos del panismo y de las especulaciones políticas, reafirmó que hasta la siguiente semana presentará a los integrantes de su equipo de trabajo.

Ya está cantado que el exconsejero del Poder Judicial Jorge Jiménez Lona será el secretario del Ayuntamiento; que Rafael Pérez Fernández sería el director del Implan y que Guillermo Romero Pacheco regresa como director de Economía.

Daniel Campos Lango, exdiputado local y que fue sacrificado por Héctor López Santillana en su primer trienio, suena para secretario particular aunque la reorganización burocrática que prepara Alejandra Gutiérrez, le daría un puesto de mayor categoría.

Sobre la ratificación de Mario Bravo Arrona como secretario de Seguridad ni el alcalde en funciones, Héctor López se aguantó las ganas de quemar la nota en un evento de gobierno, ayer.

“Secretario, te faltaron 400 elementos para cumplir la meta pero el tiempo nos da la oportunidad pero sé que tu y tu equipo sabrán hacer lo necesario para cumplir los compromisos no con el alcalde sino con la ciudadanía. Los recursos y las previsiones presupuestales están preparadas y reservadas para que no haya limitación económica en lo que resta de este año.

Así que a seguir reforzando el compromiso para cumplir la meta pero ahora que llegues a la meta, secretario tu y el nuevo Ayuntamiento espero que vuelvan a fijar metas más altas no necesariamente en términos de número sino de la calidad”.

Esas fueron las palabras de López Santillana a Mario Bravo. Eso no es un discurso de despedida para un funcionario que ya sabe que va a ser ratificado y ha sido el único discreto.

En fin, Alejandra Gutiérrez anunció que el próximo 10 de octubre no solo toma posesión sino que presentará su propuesta de reforma al Reglamento Interior de la Administración y su plan de gobierno que normalmente se anuncia hasta febrero del siguiente año. Tiene prisa. Veremos.