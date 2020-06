Hermanas guanajuatenses sueñan en grande

Onofre Lujano

Acámbaro.- Las hermanas Andrea Monserrat y Diana Celeste Ferrel Yépez, boxeadoras originarias del municipio de Cortazar, visitaron el gimnasio ‘Nuevas Promesas’ del promotor Adrián Luna, y en entrevista ambas manifestaron su deseo de representar a México en unos Juegos Olímpicos, actualmente son campeonas en su categoría y son dirigidas por Hugo ‘Pantera’ Mendiola. Andrea sigue entrenando pese a la pandemia y Celeste se recupera de una lesión en el hombro.

La joven promesa en el boxeo femenil, Andrea Monserrat Ferrel Yépez, quien cumplirá 18 años de edad, menciona que al principio su familia no quería que peleara, sin embargo empezó a entrenar y después de tres meses de prepararse en el gimnasio del ‘Pantera’ Mendiola, tuvo su primer combate arriba de un ring en Celaya, “pero perdí esa pelea y en la revancha me volvió a ganar mi contrincante, eso lejos de desanimarme me abrió las puertas de mi ambición por ser boxeadora”, señala.

Cuenta que después peleó en un torneo de ‘reinas’ donde lo ganó y ahora es tricampeona nacional, peleando en juvenil menor y mayor, “actualmente nos estamos preparando para los juegos Conade que serán en Monterrey, Nuevo León y si nos va bien participar en el Festival Olímpico y poder ganar una plaza rumbo a las Olimpiadas internacionales”.

Por su lado, Diana Celeste Ferrel Yépez, de 15 años de edad, recuerda que se inició en este deporte viendo a su hermana, “ella ha sido mi inspiración, soy subcampeona nacional, perdí la final en el estado de Morelos con una joven originaria de ese estado, también bicampeona estatal de Guanajuato”.

Diana cuenta que empezó a pelear al primer año de entrenamiento, “mi fuerte son los rectos en lugar de los ganchos, yo como boxeadora estoy también dedicándome en mis estudios, quiero ser educadora y en el deporte recuperarme porque tengo una lesión en el hombro y si mejoro deseo representar a México en una Olimpiada”.

En esta visita a Acámbaro estuvieron también los padres de las boxeadoras cortazarenses, Domingo Ferrel Arias dijo que se siete orgulloso de ellas, “pero sobre todo como el boxeo les ha cambiado el carácter para bien, ambas son hijas ejemplares que nos dan muchas satisfacciones que nunca creímos tener”, comentó.

“Al principio no estábamos de acuerdo de que ellas fueran boxeadoras, pero con el tiempo hemos ido aceptando, ahora no ponemos nerviosos con mi esposa pero nos hemos dado a la idea que es un deporte que ellas escogieron y es decisión de ellas”.

Su mamá, Irene Yépez Martinez, señala que es más preocupona, “cuando están en el ring parece que yo estoy peleando abajo y un golpe que les dan siento que me lo dirigen a mí, hay que estar gritando para apoyarlas, en la disciplina ya saben que las apoyamos a la hora de sus peleas y en los traslados, porque se tienen que llevar a sus combates y entrenamientos”.

El ‘Pantera’ las impulsa

Asimismo, el famoso Hugo ‘Pantera’ Mendiola, quien tuvo una triunfal carrera boxística en los Estados Unidos, donde fue campeón y después de muchos años en aquel país volvió a Cortazar para aplicar sus conocimientos como entrenador y manager, explica que ellas han sido la excepción en sus metas definidas, quieren ser olímpicas o profesionales.

“En el boxeo hay que trabajar duro y si se dedican con disciplina, constancia, ambición y pasión, serán buenos deportistas como en toda actividad deportiva, las hermanas Ferrel Yépez, son dos jovencitas que en su tiempo se dedican a entrenar con puntualidad, pero también con disciplina”.

Su entrenador les recomienda continuar estudiando. “El estudio en la vida es importante y se puede compaginar, en estos tiempos es menos difícil practicar un deporte y los estudios porque van de la mano”.

