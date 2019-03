Heredan proyecto del ferroférico por la magnitud de su inversión

La obra requiere de una gran inversión por lo que requerirá que varias administraciones le den continuidad, excusa el alcalde en entrevista

Nancy Venegas

Irapuato.- Por la magnitud e inversión millonaria, el ferroférico es un proyecto a largo plazo, así lo consideró el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez, al refrendar el compromiso de que esta Administración dejará el proyecto ejecutivo para que los siguientes gobernantes desarrollen las obras.

José Tarcisio Martínez Rodríguez, secretario de Infraestructura, Movilidad y Conectividad, informó que se invertirán 7 millones de pesos en un estudio que determinará la factibilidad de que la ciudad cuente con un libramiento ferroviario. En 150 días terminará el estudio.

“El ferroférico es viable en el largo plazo, hay que ser bien claros no es un tema sencillo, es un tema muy costoso donde no siempre hay una voluntad política de diferentes actores, hay que ver el tema de afectación, es una serie de cosas entre ellos la logística de la propia empresa sin embargo yo creo que tenemos que abrir el tema y la mejor forma de abrirlo es viendo si hay posibilidades o no físicamente”, dijo Ortiz Gutiérrez.

