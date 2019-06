Helicóptero se estrella contra edificio en el centro de Manhattan

Hasta el momento se dio a conocer la muerte de una persona, se desconocen los motivos del accidente

Agencias

Nueva York.- Un helicóptero se ha estrellado este lunes en Nueva York, concretamente en la Séptima Avenida de la isla de Manhattan, según ha informado el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY). Según informan medios locales citando a fuentes oficiales al menos una persona ha muerto, algo que no ha confirmado el departamento de bomberos.

Los videos publicados por los espectadores mostraron vehículos de emergencia en la calle, pero ningún daño evidente al rascacielos.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, dijo a reporteros que se inició un incendio cuando el helicóptero golpeó el edificio pero que está bajo control. Más tarde, los bomberos señalaron que ya estaba extinguido.

En el momento del accidente de helicóptero reportado en la ciudad de Nueva York, caían lluvias moderadas a intensas en la ciudad y la visibilidad en Central Park se había reducido a solo dos kilómetros. Los vientos eran de 15 km/h.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, está al tanto de la situación. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, está camino a la escena.

View down 51st St with fire trucks on the scene amid reports of a plane or helicopter crash in Midtown, Manhattan pic.twitter.com/vZxPvX1uJP

— BOARD MAN GETS PAID (@FrancisOKC) June 10, 2019