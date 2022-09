La pequeña Heidi Mariana de solo 4 años falleció frente a su familia durante una persecución de elementos de la Sedena a civiles armados

Ciudad de México.- Luego de que una bala perdida de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la alcanzara y la matara, la niña de cuatro años, Heidi Mariana, fue despedida por familia y amigos.

El funeral se realizó este sábado en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde ocurrió la tragedia. A Heidi la despidieron entre arreglos florales, más tarde la enterraron en el panteón Jardín de los Ángeles.

La madre de la menor, Cristina Aracly Pérez, agradeció a los asistentes su presencia y apoyo. Luego exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, justicia por su pequeña.

“Que por favor escuche, que haga justicia. Él también es padre, es abuelo y no creo que sienta el dolor que yo estoy sintiendo, pero espero me comprenda y me pueda ayudar”, dijo la madre.

La madre dijo que buscará que los elementos responsables sean llevados ante un tribunal y reciban el castigo que les corresponda.

“Quiero justicia y no voy a descansar hasta tenerla. Era mi bebé, ella no hizo nada malo en esta vida. Ella vino a dar mucho amor y mucha alegría. Lo pido por mí y su hermanito que está sufriendo mucho”, añadió.

La tragedia

La pequeña Heidi Mariana Pérez Rodríguez murió el pasado 31 de agosto. Poco antes, personal de la Sedena perseguía un vehículo de civiles. Pero en la avenida 20 de noviembre, de la colonia Victoria de Nuevo Laredo ocurrió la tragedia.

La abuela de la niña, Adriana Aracely Rodríguez Guerra, dijo que ella acompañaba a la niña junto con Griselda Saavedra, madrastra de Heidi Mariana y su hermano Kevin. En ese momento los elementos de la Sedena dispararon con intenciones de detener al vehículo que seguían. Pero “sin importarles la presencia de otros conductores y vecinos del sector ajenos a los hechos”.

Una bala perdida impactó a Heidi en la cabeza. Ella murió de forma instantánea, de acuerdo a lo reportado por médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quienes la recibieron cuando su familia la llevó a emergencias.

De este hecho se identificó la participación de tres vehículos de uso militar: una unidad blindada con número económico 0919071 y las camionetas tipo pick-up con números 0919340 y 091933.

AMLO promete justicia

El pasado 2 de septiembre, el presidente prometió a la familia realizar la investigación correspondiente para determinar el castigo de los culpables.

“Se va a castigar a los responsables y desde luego que les mando mi abrazo a los familiares de la niña, y decirles que no hay impunidad para nadie”, agregó.

Por su parte la ONU condenó la tragedia en que murió Heidi Mariana y reiteró su compromiso con la familia para buscar justicia e investigar lo ocurrido.

