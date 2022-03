Héctor López Santillana

AQUELLOS TIEMPOS. Cuando el entonces alcalde Héctor López Santillana apostó a un cambio de modelo de seguridad bajo el auspicio del consultor Bernardo León en 2019, los objetivos más concretos eran el patrullaje estratégico y el fomento a la denuncia ciudadana con la apuesta para que se bajara la cifra negra.

DE FRENTE. Una de las estrategias era propiciar que los policías municipales pudieran atender denuncias de delitos, lo que representó un choque de visiones con el fiscal Carlos Zamarripa.

TRISTE FINAL. La historia ya la conocemos. La relación con el consultor michoacano se desgastó y el proyecto quedó truncó cuando el entonces secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña se engolosinó con el cargo y dio manga ancha a algunos amigos non gratos que abusaron del cargo. VA

DE NUEVO. Por eso, ayer en la presentación de un análisis de los delitos en León, el OCL dijo que la cultura de la denuncia sigue siendo el gran pendiente. La gente llama al 911 de la Secretaría de Seguridad para denunciar, pero luego no va al Ministerio Público a ratificarlo.

GANA LA CIFRA NEGRA. Por citar un ejemplo, de los 481 delitos de robo con violencia en León denunciados ante la Secretaría de Seguridad Municipal de León solo se ratificaron 172 ante la Fiscalía, es decir, 309 quedaron sin denuncia. En el caso del robo a negocio, de 270 denuncias al 911, solo 140 se materializaron ante la Fiscalía.

MAYORÍA ADVERSA. En la cifra de incidencia de enero, a León queda más mal parado que el estado. En esta ciudad, según el OCL, durante enero de este año, solo cuatro de los 11 delitos con contabilidad oficial, tuvieron una disminución en su incidencia con respecto al mismo mes del año anterior mientras que los siete restantes fueron al alza, de acuerdo a un análisis del Observatorio Ciudadano de León.

NÚMEROS. De acuerdo a estas cifras, presentadas ante diputados de la Comisión de Seguridad del Congreso local, el OCL destacó que en el primer mes de 2022, solo las lesiones dolosas, el robo con violencia, el homicidio doloso y el robo a transeúnte bajaron en su incidencia. El que más bajó en porcentaje fue el de robo a transeúnte con un 33.7 y homicidio doloso con 22 puntos porcentuales.

PARA ARRIBA. En contraparte, fueron para arriba violación, homicidio culposo, narcomenudeo, robo a vehículo, violencia familiar, robo a casa habitación y robo a negocio. El que más se disparó fue el de violación con 86.2 y le siguió homicidio culposo con 61.45 %. LO DE SIEMPRE. Habrá que comparar con las cifras que ha presentado la propia secretaría que comanda Mario Bravo. Luego aparece el clásico: “yo tengo otros datos”. Aunque la cultura de la denuncia sigue por los suelos.

El PRI ya dio luz verde para el arranque de su proceso de renovación de la dirigencia estatal y hay quienes ya apuestan doble contra sencillo de que oootra vez el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor enviará como delegada o nueva presidenta a una mujer que más tarde que temprano seguirá la misma ruta que la de Ruth Tiscareño. Es decir, que será la que encabece la lista de plurinominales locales.

Su nombre es Sofía Carbajal, quien sería la enviada directamente por el líder nacional ‘Alito’ Moreno para avanzar en su control del PRI y de esta manera agenciarse la candidatura presidencial en 2024.

En otras palabras, que no se tomará en cuenta el parecer ni la opinión de los priistas guanajuatenses rumbo a la siguiente elección y que Alejandro Arias, que detenta la franquicia en lo operativo, nomás será espectador retribuido con algunas posiciones que aseguren disciplina a rajatabla. ¿Será?

ANTARES VÁZQUEZ: LA RATIFICACIÓN QUE NUNCA SE CONSUMÓ

“ No, no, no, no está abierta la convocatoria, Andrés Manuel ya fue claro, el día 11 en el que estuvo aquí, él lo dijo. En Morena los procesos no son de marrullerías ni de chismes; en Morena hay un proceso interno que yo seguí y cumplí en tiempo y forma con este proceso y ya la candidatura a la gubernatura estará a mi cargo”.

Esas fueron las palabras que pronunció hace exactamente cuatro años la entonces perfilada y declarada candidata a la gubernatura por Morena, Antares Vázquez Alatorre en medio de una ola de rumores que colocaban a Miguel Ángel Chico Herrera como el potencial emergente.

Vázquez Alatorre ya incluso había recibido la bendición del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en el ambiente flotaba la idea de que en el transfuguismo y presión de los decepcionados, Morena cambiaría de caballo antes del registro aunque al final no sucedió por donde se cocinaba a estas fechas.

Y es que ese día, un desconocido líder del Partido del Trabajo, en la rueda de prensa donde se presentaba como precandidato de la coalición en Morena-PT en León a Aurelio Martínez (hoy delegado de Banobras), dijo que su partido apoyaba como aspirante a la candidatura a Miguel Ángel Chico, quien recién había renunciado al PRI.

El tema habría pasado como una ocurrencia si no es porque casi simultáneamente en la Ciudad de México, el entonces senador aparecía en un evento promovido por el Partido del Trabajo y en una imagen que subía a su cuenta de Twitter, se dejaba fotografiar con el dirigente nacional de este partido, Alberto Anaya.

Días antes había circulado una encuesta en la que Chico aparecía por encima de Antares. Ambos, se habían tomado una foto en los días previos para calmar las aguas, aunque Chico se dejaba querer al tiempo que personajes como Yeidckol Polevnsky, Ricardo Monreal y Ernesto Prieto pedían revisar la postulación del candidato a la gubernatura.

Por su parte, Leonel Godoy se mostraba del lado de Antares Vázquez mientras nadie imaginaba que el panista Ricardo Sheffield iba a llegar de atrás y por sorpresa.

Claro, Vázquez Alatorre no llora en lo más mínimo que le haya tocado la senaduría como “premio de consolación”. Y menos, si en su horizonte aparece la posibilidad de ser candidata a la gubernatura en 2024. Si Morena postula mujer en Guanajuato, seguro, lleva mano.

OCL EN EL CONGRESO: LA EXTORSIÓN SE DISPARA EN GUANAJUATO

I nteresante el análisis que ofreció ayer el Observatorio Ciudadano de León en el Congreso local a los diputados de la Comisión de Seguridad. Un análisis hecho por esta agrupación civil advierte que en la comparación de las denuncias del primer mes de 2022 con el mismo periodo 2021, las denuncias por extorsión crecieron exponencialmente.

En cifras globales, la comparación del primer mes de este año con el del anterior en Guanajuato, solo en incidencia, arroja que de 13 delitos revisados, siete fueron a la baja y los seis restantes al alza.

El que más creció fue el ya citado de la extorsión al pasar de seis a 38 denuncias para un espectacular crecimiento de 529 %. Le sigue el del narcomenudeo que creció de mil 596 denuncias a dos mil 111 de enero 21 al mismo periodo de este año. La violación también creció al pasar de 56 a 71 carpetas y la violencia familiar de 764 a 897 carpetas. Los otros delitos que crecieron fueron lesiones dolosas (de 819 a 991) y, levemente, robo a casa habitación, de 361 a 369.

El análisis que presentó el OCL con base en los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene otras cifras estatales interesantes en la comparación del índice de delitos entre los mismos periodos.

Sobre todo porque no aparecen ni Celaya ni Irapuato como municipios del corredor industrial entre los que experimentan el incremento en la tasa por cada 100 mil habitantes, que es una variable más acorde a la realidad porque es la proporción según el tamaño del municipio.

Por ejemplo, Tarimoro aparece en tres delitos como uno de los que más creció en la tasa por cada 100 mil habitantes: extorsión, robo a vehículo y narcomenudeo.

Silao también destaca en el crecimiento en tres delitos en esa tasa: homicidio culposo, lesiones dolosas y violencia familiar. Guanajuato comparte el disparo en las cifras de lesiones dolosas y violencia familiar y solo se diferencia en el robo a negocio.

León lidera, por ejemplo, en narcomenudeo y está entre los primeros en robo a negocio. Villagrán está en el top indeseable de tasa en robo a vehículo y robo con violencia. Celaya, mientras tanto, sigue creciendo la tasa por cada 100 mil habitantes en robo de negocio y robo con violencia.

El otrora tranquilo San Miguel de Allende está entre los líderes de tasa de los delitos de robo a transeúnte y robo a casa habitación. Curiosamente, los de más alta tasa en homicidio doloso no son los del corredor industrial, sino Santiago Maravatío, Apaseo el Grande y Tarimoro.

