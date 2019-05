Héctor Herrera podría ser presentado con el ‘Atleti’ la siguiente semana

El mexicano dejó al Porto y según trascendió decidió no acudir a la Copa Oro para poder arreglar su situación con su próximo equipo

Redacción

España.- Según se dio a conocer mediocampista azteca Héctor Herrera será presentado con el Atlético de Madrid la próxima semana, evento que se llevará a cabo en el Estadio Wanda Metropolitano, casa de los rojiblancos.

El mexicano decidió no acudir a la Copa Oro para poder arreglar su situación en el balompié europeo y parece que todo va viento en popa para el mexicano.

De acuerdo con reportes de la prensa portuguesa recogidos por diario AS, todo está listo para que ‘HH’ se vista de colchonero luego de terminar su contrato con el Porto, donde jugó las últimas seis temporadas y en las cuales logró ganar una Liga de Portugal y dos Supercopas.

El mexicano de 29 años llegará en calidad de agente libre, de modo que su fichaje no significará ningún gasto para el cuadro dirigido por Diego Simeone, mismo que tendrá como objetivo ganar la Liga de España y competir en las instancias finales de Champions League durante el próximo curso.

“No sé si era mi despedida o no, pero intento dar siempre lo mejor. No acostumbro a marcar muchas veces, entonces cuando tengo la oportunidad pues hay que hacerlo con esa euforia y más que era para alcanzar un resultado positivo y agradecer el cariño que me brindan todos mis compañeros, es un sentimiento inigualable”.

El primer paso es esperar hasta el 31 de mayo, cuando finalice el contrato de Herrera con el Porto. Después de ello, el ‘Aleti‘ oficializaría el fichaje del mediocampista por cinco años.

En el once ideal de la liga portuguesa

Héctor Herrera fue reconocido por la UEFA, al ser incluido en el once del año de la liga portuguesa.

El once ideal elegido está conformado por el experimentado portero español Iker Casillas (Porto); los defensores André Almeida (Benfica), Rúben Dias (Benfica), Éder Militão (Porto), Alex Grimaldo (Benfica); los volantes Herrera, Pizzi (Benfica), Bruno Fernandes (Sporting), Rafa Silva (Benfica); y los delanteros João Félix (Benfica) y Haris Seferovic (Benfica).

RC