Agencias

Ciudad de México.- Héctor Herrera volvió a pedir a los directivos de los clubes de futbol mexicanos que ayuden a los jugadores nacionales a cumplir su sueño europeo, no poniéndoles tan altos precios. “Es lo que se necesita para crecer a nivel Selección Nacional y a nivel de Liga”, aseguró.

“Los precios que se manejan en el futbol mexicano por los jugadores jóvenes son demasiado (altos). Sé que esto que digo llega a molestar, pero deben pensar en el futuro del futbol mexicano, en cada jugador… Esto es una nueva aventura, un nuevo reto, y los futbolistas lo hacen para crecer en todos los sentidos. Hay que ayudar a la nueva camada de jóvenes, que tiene mucho talento. Con esto la Selección y el futbol mexicano van a crecer”.

Eso sí, advirtió que los que lleguen, deben saber que les espera mucho trabajo para establecerse en un alto nivel: “Claro que hay gran diferencia entre la Liga de España y la Liga MX. Creo que el futbol mexicano aún está por debajo de España, hemos crecido, pero aún no es suficiente. Ojalá que se mejore y se tengan jugadores de mayor calidad y que podamos ser una potencia a todos los niveles”.

No planea el retiro

Herrera, de 31 años de edad, dijo que aún ve lejano su retiro de las canchas, y en estos momentos, su principal objetivo es ganarse la confianza de su técnico en el Atlético de Madrid.

“Me faltan muchas cosas por cumplir. Es bonito que se tengan muchos juegos en Europa, en Champions, ganar campeonatos en Portugal, en la Liga de España, que la mejor del mundo. No me pongo metas para decir que ya llegué a ella, quiero seguir mejorando para estar al nivel. Tengo muchas cosas por lograr. Veo muy lejos el retiro. No pienso mucho en el futuro. Yo estoy muy contento en el Atlético, sé que llega el final de contrato, se deberán tomarán decisiones, ya veré qué pienso”.

Al mexicano le ha costado trabajo tener regularidad en el Atlético, pero aun así, está feliz en el equipo que dirige Diego Simeone: “Estoy contento, uno siempre quiere jugar y ser importante. Siento que entreno al 100 por ciento, pero quizá no me alcance con eso, o no es lo que se espera de mí. Trabajo para cuando el ‘Cholo’ me necesite. Yo tengo que estar al nivel del equipo y en la Selección siempre estoy al nivel que se me exige”.

A pesar de todo, afirma que a Simeone “le he aprendido mucho, independiente de jugar poco, en temas tácticos, temas defensivos, es un genio. Sabemos la exigencia que él tiene para que des todo por el equipo. Es un técnico inteligente que tiene bien definida su forma de jugar”.