Héctor Herrera defiende a la selección; “somos más humildes que muchos”

Bermudas.- La llegada de cuadro mexicano a Bermudas causo mucha polémica, ya que un video que circula por las redes sociales se puede apreciar que pasan de largo sin al menos saludar a los dos aficionados que los esperaron afuera del hotel

La reacción y las críticas que recibieron por parte de los usuarios causo la molestia de Héctor Herrera quien considero que los jugadores no fueron groseros con ellos pues convivieron con los aficionados dentro del hotel.

“No estoy atento a las redes ni me incomoda lo que opinen los demás, incluso me enteré por otros compañeros. Creo que siempre están buscando alguna cosa para hacer ruido, a mí no me parece que fuimos groseros o que no tuvimos humildad, y les puedo asegurar que muchos somos más humildes que los que están hablando”, dijo en conferencia de prensa.

Herrera aseguró que dentro del hotel los aficionados tuvieron oportunidad de platicar con los jugadores.

“Después de la llegada estuvimos tomándonos fotos con ellos, están en nuestro hotel y el señor platicó que no quería que lo abrazáramos, que solo quería mostrar su apoyo”, señaló.

