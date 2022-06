Héctor Manuel Cerritos Díaz, es un atleta con discapacidad motriz, que logró sobresalir en el deporte nacional y ganar el título de Mr. México

Luis Telles

Uriangato.- Pese a todo pronóstico, Héctor Manuel Cerritos Díaz mostró su temple y no dejó que le dijeran no; así se convirtió en el primer fisicoculturista en silla de ruedas en lograr convertirse en Mr. México. Reconocimiento que otorga la WABBA (World Amateur Body Building Association)

Héctor Manuel de 47 años de edad, tiene presente que cuando nació a su mamá le dijeron los doctores que no tendría un buen pronóstico, pues nació sin pies y sin falanges. Sin embargo, su dedicación y amor propio lo impulsaron a seguir sus sueños y lo hicieron destacar como atleta.

Recuerda que en la primaria no podía caminar porque usaba zapato normal y fue hasta los 10 años de edad, justo en quinto de primaria, que lo enviaron al Centro Nacional de Rehabilitación; lugar donde le crearon sus zapatos y pudo desplazarse. Dicen que es una persona híbrida, porque usa silla de ruedas, pero también camina.

Su inicio fue difícil, pero no se rindió

Ya en secundaria su hermano mayor le dijo que le había pagado un mes de gimnasio, pues en el Centro Nacional de Rehabilitación le dijeron que si no hacía ejercicio, no iba a caminar.

“Ese fue mi primer contacto con el gimnasio, fue por recomendación médica… A los 17 años entré a mi primera competencia y por mi discapacidad no estaba consciente de lo que era mi condición, comparado con la demas gente. Yo me prepararé para el evento, me subí a tarima y lo único que recibí, fueron burlas, no eres simétrico, no te puedes parar, no te puedes subir al escenario con zapatos, no vas a desarrollar pantorrillas, tú no estás hecho para esto; ese fue el primer contacto con el fisicoculturismo, tú no sirves para esto”, recuerda.

Héctor comentó que su familia era de escasos recursos y hubo muchas carencias. A los 10 años, una vez que tuvo más independencia motriz empezó a trabajar, “la situación económica en la familia, te obliga adaptarte”.

El atleta reconoció que la primera etapa de su vida estuvo marcada por la discriminación, burlas y carencias, pero, su esperanza y sueño, era ser fisicoculturista.

Durante los años 90 y principios de los 2000, inició sus prácticas en el deporte y participó con tan solo 17 años en un evento nacional. Quedó en el tercer lugar, en ese momento era fuerte, incluso más que los otros contendientes, porque no compitió contra ninguna persona con discapacidad.

Adaptó el deporte a su filosofía de vida

Héctor Cerritos Díaz. Fotos: Luis Telles

En el ámbito deportivo volvió a ser señalado y discriminado, ahora por atletas que no tenían alguna discapacidad motriz y presumían su fuerza, “ ya mejor no vengas, mejor vete a otro gimnasio”. Incluso en las conferencias que da en el DIF de Uriangato dice que ha sido discriminado también por personas con discapacidad.

Él se enfocó en un sueño, vio revistas y vio un atleta francés que estaba en silla de ruedas; un fisicoculturista con discapacidad, desde entonces se dijo que si no podía competir por su condición física ¿por qué no traer el deporte adaptado a México?

“Voy a luchar porque se haga la categoría y en el 2016, ya trabajando en el DIF, realicé una exhibición en el jardín principal de Moroleón y encontré un patrocinador, el dueño de un gimnasio y desde entonces en todo Guanajuato, todo México a donde me invitan, voy a promocionar el deporte; fisicoculturista en silla de ruedas o en la categoría especial y afortunadamente me he relacionado en el mundo de este deporte…Hay seis federaciones y en ellas he participado, y en todas he sido bien recibido. Ya habemos cerca de once atletas en México que nos dedicamos a esto”, comentó Héctor.

Y tras mucho esfuerzo llegó el triunfo

Parte de los logros que ha obtenido, es haber sido el primer guanajuatense en subirse al podio de discapacidad, en campeonato de la Federación de Fisicoculturismo y Fitness de México, en el clásico Mr México. Esto fue un parteaguas, porque a partir de ahí todas las federaciones hicieron oficial la categoría en un Mr México. Esa vez quedó en segundo lugar.

Después de participar 4 años en Mr México amateur de WABBA México; le dieron la oportunidad de participar consecutivamente en 2019, 2020, 2021 y obtuvo el segundo lugar. En 2022 se convirtió en el primer guanajuatense con discapacidad en ser Mr México.

“Ese es el parteaguas que hay en el Fisicoculturismo adaptado, un antes y un después, el evento histórico, un antes y un después de Héctor Cerritos. En 2020 logré ser el primer guanajuatense con una discapacidad, en aparecer en el póster oficial de la Federación Mexicana de Fisicoculturismo y Fitness. Te reconoce la federación más importante de México, eso ningún guanajuatense con discapacidad, convencionales sí”, dijo.

El fisicoculturista comentó que lo llena de orgullo que lo hayan invitado a Mr Celaya y Mr Querétaro, dos eventos diferentes, pero el mismo día. Él ha sido el único atleta en hacerlo posible.

“Si tú tienes un sueño, aunque no exista el sueño, tú lo puedes lograr con tenacidad, esfuerzo, con mucho trabajo. Yo no tengo un patrocinador que me esté aportando cada semana, soy amateur, todavía no hay una federación que diga, yo te voy hacer profesional, te voy a mandar internacionalmente, no, el deporte es caro y hay que estarle poniendo tu granito de arena”, mencionó Héctor.

Pide apoyo a Diego Sinhue para el siguiente paso

Héctor Cerritos Díaz aprovechó la oportunidad para pedirle al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo su apoyo para que el próximo 18 de julio se lleve a cabo una selección de Guanajuato.

Lo anterior, con uniforme y transporte para que los atletas puedan poner en alto el nombre de Guanajuato a nivel mundial, además de celebrarlo en la Ciudad de México.

“Si se logra en el campeonato mundial un buen lugar, el siguiente paso sería llegar a ser profesional, y que las federaciones empiecen a catapultar a los atletas con discapacidad a nivel internacional” concluyó.

