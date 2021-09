En este gobierno de la 4T sobran las ocasiones para informar, para construir una copiosa narrativa. Hay mensajes diarios en las conferencia mañaneras, se celebran el aniversario de las elecciones de 2018, se tiene la contabilidad de los años de gobierno el 1º de diciembre y, además, están los informes de gobierno oficiales que se realizan por ley el 1º de septiembre.

A diferencia de las otras fechas, en este se pueden emitir spots de propaganda siete días antes del informe y cinco días después.

El tercer informe de AMLO viene acompañado de una campaña publicitaria en donde se resaltan los logros del gobierno. Hay una regla de la política de comunicación: los mensajes de un gobierno resaltan sólo los logros, nunca se habla de los problemas, las limitaciones y los errores. De esta forma, el discurso político se construye con los argumentos que llevan a conclusiones positivas. En esta ocasión se cumple la regla al pie de la letra. Los mensajes que se difunden por radio y televisión resaltan los avances de la 4T. El texto publicitario que se seleccionó en esta ocasión es una campaña que afirma los compromisos cumplidos y el lema es: “hechos, no palabras”. Me recordó una vieja campaña panista de 1983, cuando Acción Nacional ganó los principales municipios del estado de Chihuahua, y tuvo este lema que llevó al gobierno municipal a Luis H. Álvarez en la capital del estado y a Pancho Barrio en Ciudad Juárez.

Hoy, mientras la vida política presenta cada día complicaciones, como las alianzas legislativas la Cámara de diputados, los cambios en el gabinete, el polémico regreso a clases, la campaña de vacunación contra covid 19, el bloqueo de la CNTE a AMLO en Chiapas, que no pudo llegar a la reunión de seguridad el pasado viernes, el presidente genera mensajes que explican lo que considera los mayores logros de su administración.

El país de AMLO es optimista y presenta sus datos: 1) La austeridad de la Presidencia bajó el gasto de 3,600 millones a sólo 600, seis veces menos, sin duda un cambio importante en contra de la fastuosidad de los presidentes anteriores. 2) Las grandes obras del sexenio que se han realizado sin contratar más deuda y han generado 200 mil empleos. Se trata de tema que ha sido muy polémico, pero será uno de los legados de este gobierno. 3) La recuperación económica, 80% de los empleos, no hay devaluación, no hay más deuda, las reservas del Banco de México aumentaron 20 mil millones y la economía en este año crecerá 6%. ¿Por qué estas políticas conservadoras? 4) La SHCP se presenta como la gestora del presupuesto para las mayorías. 5) No han subido los precios de los servicios, no ha habido gasolinazos y ya se topó el predio del gas, que se había disparado. 6) Los apoyos y programas al campo. 7) La pensión universal para adultos mayores y las becas. 8) La Guardia Nacional y la baja en los índices delictivos. 9) La libertad de expresión, “hasta se insulta al presidente”; no hay moches, ni represión. 10) “En palacio ya no hay ladrones”. En suma, hay 5 ejes, austeridad, combate a la corrupción, programas sociales, recuperación económica y libertades.

En la contraparte de la visión oficial están las críticas y las preguntas sobre lo que no se ha hecho, como una reforma fiscal, porque sólo habrá una miscelánea y una regularización para que paguen las grandes empresas; el gran poder que se ha otorgado a los militares en obras, presupuestos y funciones; los altos índices delictivos, sobre todo en asesinatos dolosos, que se mantienen; el crecimiento de la pobreza y la precariedad laboral de acuerdo a los estudios del Inegi y Coneval; la cuestionada actuación de la justicia, sobre todo de la FGR, que se puede ejemplificar en el descompuesto caso de Lozoya-Anaya; la falta de una visión para dejar atrás las energías sucias y contaminantes y un costoso rescate a Pemex y CFE; la falta de medicamentos y un Insabi a medias.

A medio sexenio, el balance es de grandes contrastes, con aciertos como el aumento del salario mínimo y la reforma laboral, con deficiencias en seguridad, y múltiples pendientes para la segunda parte del sexenio. ¿Hechos, no palabras?