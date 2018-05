Hay un fallecido por enfrentamiento en Juventino Rosas

Se reporta ha fallecido uno de los atacantes mientras el otro continua en el Hospital, autoridades anuncian que el enfrentamiento fue producto de defensa tras el ataque hacia ellos al realizar una investigación en el área

Juventino Rosas.- Producto del enfrentamiento que hubo entre policías ministeriales y civiles la mañana de ayer, en tierras de cultivo ubicadas en el acceso a San Antonio de Morales, municipio de Juventino Rosas y la salida a Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, se reporta ha fallecido uno de los atacantes y el otro sigue internado en el Hospital General.

Las autoridades de la Subprocuraduría de Justicia de la Región C informaron que el hombre que fue ingresado al Hospital está estable y detenido para que declare sobre los hechos.

Hasta el momento no se tiene identificados a los hombres y tampoco sus edades, será en las próximas horas que se entregue el cuerpo del fallecido a sus familiares, una vez que se le realice la necropsia de ley.

En el lugar de la agresión se aseguró una camioneta cargada con varias garrafas de ‘huachicol’.

Los hechos se derivaron de la agresión que se hizo a los policías ministeriales y ellos sólo respondieron la agresión, informaron las autoridades, reporte que se tuvo en la Subprocuraduría de Justicia a las 13:00 horas.

“En atención a esa agresión los elementos la repelieron, resultando dos personas lesionadas del sexo masculino de quienes se está verificando su plena identidad, señalando que uno de ellos perdió la vida posteriormente a estos hechos. Se está trabajando con el masculino que continúa con vida. Se logró el aseguramiento de una camioneta con garrafas al parecer con contenido de combustible de hidrocarburo en los hechos sucedidos en la carretera San José de Guanajuato Morales en el ejido Santa Risa perteneciente a Villagrán.

Aunque el reporte inicial fue que los agentes estaban vigilando una fosa clandestina, las autoridades negaron el hecho, pues se aseguró que los elementos de Investigación Criminal estaban realizando actividades de investigación y notaron que había un vehículo que estaba movilizando huachicol.

Posteriormente los ocupantes de la camioneta los agredieron y los policías ministeriales sólo repelieron la agresión.

Se decomisaron varias garrafas pero aún se está haciendo el análisis del químico de su contenido. También se decomisó un arma de fuego tipo escopeta color negro, una gorra y una camioneta Ford Ranger pick-up sin placas y en la caja varias garrafas de hidrocarburo.

Cabe destacar que estos hechos derivaron en que horas más tarde, habitantes de San Antonio de los Morales y Santa Rosa cerraron la autopista Querétaro-Celaya-Salamanca a la altura del KM 55 en protesta por supuestos abusos de autoridad de los elementos de la Policía Ministerial, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Policía Militar.

Los manifestantes exigieron justicia por el supuesto asesinato de dos hombres y dos lesionados. Las autoridades dijeron que sólo son las dos personas antes mencionadas. Según las autoridades no se localizaron en el lugar indicios balísticos. No tienen reporte de alguna fosa en el lugar. Las autoridades de la Subprocuraduría de Justicia de la región C señalaron que la carpeta de investigación se abrió por la agresión a los policías ministeriales, pero a ellos no les corresponde indagar los hechos derivados de la manifestación.

