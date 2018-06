Hay que ciudadanizar a la Contraloría: Yulma Rocha

La abanderada explicó que con la designación de ese titular por el alcalde “se pierde todo el sentido”

Nayeli García

Irapuato.- La Contraloría municipal será fortalecida con el fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas y así brindar certezas a los irapuatenses sobre el correcto uso de los recursos públicos, es el compromiso de Yulma Rocha Aguilar, candidata priista a la Presidencia municipal.

Rocha Aguilar explicó que, con la última reforma hecha a la Ley Orgánica municipal, se permitió que fuera el alcalde quien decidiera a la persona que sería el contralor municipal, con lo que se desvirtúa su función, que consiste en ser el que fiscalice a la administración pública previniendo la corrupción en todos los niveles. Si es la autoridad quien lo designa, entonces la función pierde sentido.

La propuesta de Yulma Rocha es generar una convocatoria dirigida principalmente a colegios y cámaras de profesionistas con el fin de que sea de estos espacios de donde resulte el próximo contralor y así tener un organismo fuerte y vigilante que ayude a prevenir conductas irregulares dentro de la administración pública.

Con estas acciones se dará la certeza del buen uso del recurso de todos los irapuatenses aplicando éste de manera honesta y ordenada.

“Acusaciones falsas y sin fundamento”

Rocha Aguilar aseguró que las acusaciones del PVEM en su contra son falsas, y dijo que no se va a detener ante imputaciones sin fundamento en donde ni siquiera están acompañadas de una denuncia formal.

“Yo voy de frente y no me quito, vamos bien y hoy no me quito, es un indicio claro, un ataque dirigido a quien vamos a ganar y yo estoy ocupada conquistando las voluntades y la confianza ciudadana como para detenerme en este tipo de fundamento que son falsas”, comentó la priista.

Yulma dijo que los recursos que otorga el Congreso del estado están fiscalizados y consideró curioso que después de 10 años, la acusen de no entregarlos a los ciudadanos, y sobre todo que no se tenga un fundamento legal para ello, por lo que su área jurídica analiza el interponer una denuncia en contra del Verde.

Por su parte, Ricardo Ortiz Gutiérrez, su homólogo del PAN, negó estar detrás de esas acusaciones.

