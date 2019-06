Hay puntos ciegos en ‘mudanza’ de la estatua de Posadas Ocampo

A pesar de lo dicho por la administración pasada, no hay ningún proyecto de un crucero o colocar una bandera o algún convenio firmado con la empresa que lo anunció

Daniel Moreno

Salvatierra.- Ahora resulta que nadie sabe por qué la escultura del cardenal Posadas Ocampo fue removida.

En junio del 2017, el entonces alcalde de Salvatierra, José Herlindo Velázquez, anunció que la llamada ‘glorieta del cardenal’ en el entronque con la carretera a Urireo sería remodelada con el apoyo económico de la empresa Avoir Hylife, ubicada justo frente a la glorieta.

En aquel momento José Herlindo Velázquez dijo que la escultura del cardenal se cambiaría a la glorieta frente al balneario, mientras que a la glorieta donde se encontraba el cardenal se le cambiaría el diseño para hacer un crucero que permitiera de manera más ágil el flujo vehicular y se colocaría una mega bandera. Hasta presumió que la obra valdría alrededor de 12 mdp sin costo para el Municipio y se le cuestionó sobre los detalles, pero explicó que todo correría a cargo de los empresarios y hasta resumió el asunto con un refrán “a caballo dado no se le ve colmillo”.

Nadie sabe, nadie supo

Sin embargo, la alcaldesa, Alejandrina Lanuza Hernández, explicó que la obra de la glorieta está abandonada y la reubicación del cardenal Posadas Ocampo frente al balneario está inconclusa.

Aseveró que se platicó con los empresarios de Avoir, quienes le indicaron que su participación terminó aunque están dispuestos a continua si se los pide el gobierno. Sin embargo, no hay ningún proyecto de un crucero o colocar una mega bandera o algún convenio firmado entre el gobierno municipal y la empresa.

Lanuza explicó que del pedestal original donde estaba el cardenal con adornos de cantera nada se conservó, que la obra de la reubicación de la escultura frente al balneario no se ha terminado, y aunque se sabe que jurídicamente la obra la hizo una asociación civil con recursos ciudadanos, reiteró no hay ningún convenio firmado con la autoridad y bajo esa óptica se tendría que revisar ley para ver si se debe sancionar a alguien, pues no se sabe entonces quién permitió el cambio de la escultura del cardenal Posadas Ocampo.