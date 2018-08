Hay pocos arrestos por violencia intrafamiliar

Son apenas 59 detenidos de las 30 mil llamadas de auxilio recibidas al 911 según reporta SSP de enero a julio

Gamaliel Reyes

León.- En lo que va del año, el Sistema de Emergencias 911 ha recibido alrededor de 30 mil llamadas por violencia intrafamiliar.

A mí me parece que el Instituto Municipal de las Mujeres y el gobierno municipal (…) se han distinguido por no llevar estrategias certeras en esta materia, cada vez hay más violencia de género (…) Esta unidad especializada no nos va a traer ningún beneficio real” Norma López Zúñiga, Regidora priista

Pero el número de detenciones por este tipo de agresiones apenas alcanza el 0.19 % del número de reportes; de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), son 59 detenidos de enero a julio.

El número de reportes a lo largo de 2018, fue una cifra proporcionada hace una semana por José Carlos Ramos Ramos, director de Policía municipal, esto como parte de su mensaje durante el anuncio del grupo especial para combatir la violencia dentro de las familias, denominado ‘Mujeres Seguras’, cuyos integrantes tenían capacitación por parte del Instituto Municipal de las Mujeres.

Correo solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública de León, el número de personas que han sido remitidas a los separos por causas relacionadas con agresiones a la mujer en cualquiera de sus manifestaciones. La respuesta fue que del primero de enero al 29 de julio, esta cifra no alcanza ni las 60 detenciones.

Grupo especial, una ocurrencia: Zúñiga

Respecto de dicha cifra, fue cuestionada Norma López Zúñiga, regidora priista que forma parte del Consejo del Instituto Municipal de las Mujeres, cuya dirección general está a cargo de Mónica Maciel Méndez Morales. La edil, consideró que las políticas públicas para atacar la violencia de género e intrafamiliar, aún no están bien estructuradas ni con el surgimiento del grupo especial de la Policía municipal de León.

“A mí me parece que el Instituto Municipal de las Mujeres y el gobierno municipal, encabezado por Héctor López Santillana, se han distinguido por no llevar estrategias certeras en esta materia, cada vez hay más violencia de género, más feminicidios y no hay realmente una estrategia que vaya acompañada de un proceso real. Esta unidad especializada no nos va a traer ningún beneficio real”, subrayó la edil.

Norma López Zúñiga, lamentó que no haya una adecuada reacción por parte de los cuerpos de Seguridad Pública de esta ciudad, pues consideró que muchas veces buscan hacerlo ya cuando hay un delito de por medio.

RC