Hay fideicomiso para saneamiento de Tekchem; planean volverlo un parque

Diego Sinhue lamentó la pepena de fierros contaminados y aseguró que urge un plan Salamanca que no sea solo “buenas intenciones”

Cuca Domínguez

Salamanca.- De acuerdo al gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hay un fideicomiso de 200 millones de pesos para el saneamiento del sitio Tekchem donde se tiene proyectado desarrollar un parque, primero realizando la limpieza del sitio y luego el área verde que de entrada será cerrado hasta lograr el saneamiento de la zona. Lo anterior luego de lamentar que hay personas que estén pepenando fierro contaminado, además de urgir un plan Salamanca con dientes, no de buenas intenciones.

El gobernador destacó que el tema ambiental es muy complicado, la remediación de ese terreno se puede realizar; “aprovechando que está la titular de la CONAGUA, vamos a realizar un sobrevuelo, hay un fideicomiso con un fondo para remediar este terreno, se habla de alrededor de 200 millones de pesos que no se han ejercido y hay que buscar la manera poder reforzar ese tema, no solo en seguridad física, si no en el tema ambiental, porque ahí hay muchos elementos contaminantes que son peligrosos para la población y no se pueden seguir dejando ahí, hay que remediar ese terreno, hay una empresa que está contratada.

Hay un fideicomiso, por eso es importante retomar el plan Salamanca, se ha complicado con el nuevo Secretario de la SEMARNAT, que traía muchos temas y no se había enfocado en esto”, dijo.

Luego dijo que el gobierno del estado ha planteado en esa zona el desarrollo de un parque, un área verde, una vez que se remedie el terreno, “tenemos que sacar todo eso, volver a echar otro tipo de tierra y ni siquiera abierto al público; otra opción es un parque fotovoltaico, pero dependerá del fideicomiso que es federal”, precisó.

Destacó que es necesario el plan Salamanca “pero con dientes, porque hasta ahora un plan Salamanca es de buenas intenciones donde nadie le hace caso, ya lo dije al presidente, necesitamos un nuevo plan Salamanca con dientes; por ejemplo la multa de la CONAGUA a Pemex por descargar aguas residuales al río Lerma, lo multó y que pasó, nada; es un tema complicado, tenemos que darle dientes si no esto no va a caminar”, concluyó.

Comentarios

Comentarios