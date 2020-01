Hay equipo y espacio para subestación en zona sur, pero no personal

Cuca Domínguez

Salamanca.- Luego de que en sesión de Ayuntamiento se acordó revisar el proyecto de la subestación de emergencias en la zona sur, el presidente de la Asociación de bomberos del estado de Guanajuato, Juan Quiroga Lozano, aseguró que hay equipo para destinarlo a lo que sería una segunda estación de bomberos en el municipio, el problema es el personal, se requiere una plantilla de personal de 12 por lo menos para asignarlo a la subestación.

“El problema no es el equipamiento, ese lo tenemos disponible en bomberos, incluso hay gente del lado sur de la cuidad que está ofreciendo lugar para que nos instalemos; pero el problema es la gente, necesitamos una plantilla de 12 personas por lo menos para la subestación, no lo puedo hacer con puros voluntarios, se tendría que partir la gente que se tiene en la estación central.

El abrir una subestación es abrir otro cuerpo de bomberos, requiere radio operador, chófer, 2 paramédicos, 2 bomberos y ese es nuestro problemas y aparentemente no hay los suficientes recursos para poder generar las plazas; si habría voluntarios, pero se tiene que tener una plantilla base de bomberos pagados para poder brindar el servicio adecuadamente”, precisó.

Quiroga Lozano, dijo que en cuanto al edificio, ese no sería tanto el problema, “porque ya se han acercado con nosotros colonos de La Infonavit y de la colonia Guanajuato; ellos de manera particular se organizaron para hacer un especie de comité para poder construir una estación en un terreno que es del municipio, por ello no es el problema tanto las instalaciones, el problema es el personal”.

“Reitero el equipo lo tiene bomberos para iniciar de inmediato, el problema es el personal que tendrá que estar operando esa subestación de bomberos”, concluyó.

Desde hace 8 años se planteó la necesidad de construir una subestación de emergencias que albergue a Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil, con la intención de acortar los tiempos de respuesta luego de que en aquella zona habita por lo menos una tercera parte de la población de la cabecera municipal y cuando hay una emergencia el personal sale desde la zona norte y al atravesar la ciudad pierden tiempo, sobre todo en las horas pico.

