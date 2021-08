Luz Elena Escobar

León.- En León existen un promedio de seis hectáreas de terrenos baldíos susceptibles a convertirse en basureros al aire libre provocados por los mismos colonos, esto pese a que existe una cobertura del 94 por ciento del servicio de recolección de basura en la ciudad y zonas rurales.

Tan solo en el primer semestre del año el Sistema Integral de Aseo Público (SIAP) recibió 384 denuncias por invasión de basura en baldíos. Estos desechos van desde escombro, muebles, animales muertos, ropa, llantas, poda de árboles y pasto, plásticos, comida, vidrios, cartón y hasta bolsas negras de desechos domésticos.

Al respecto, Roberto Centeno Valadez director del SIAP explicó que esta problemática ambiental y de salud se debe a una mala práctica de las personas, la cual se padece durante todo el año.

En el transcurso del 2020 está dependencia recibió mil 67 denuncias, de las cuales 220 atendió el SIAP para su limpieza. De otras 400 quejas se hicieron responsables los propietarios. El resto (447) recaen en cifras repetidas, ya que un solo terreno puede recibir más de una denuncia, otras siguen en proceso para localizar al dueño o no eran prioridad por no tener residuos voluminosos.

Mencionó que un factor de esta mala práctica es el crecimiento de la ciudad que ha propiciado una franja muy importante de terrenos desocupados en fraccionamientos, zonas regulares e irregulares que, si bien los reportes por esta situación provienen de todas las colonias, su mayoría dijo se concentran en la periferia.

Roberto Centeno comentó que existe una reglamentación que obliga al propietario del terreno a mantenerlo limpio y cercado. De lo contrario si no encuentran al propietario porque en ocasiones su domicilio es el mismo del baldío o vive fuera de la ciudad, interviene el SIAP para limpiar el terreno, pero priorizando que sea un problema de salud por los volúmenes de residuo depositados.

“Nosotros le damos atención a estos reportes ciudadanos a través de un folio, y enviamos a nuestros supervisores para que vean el estatus del terreno y levantar un acta. Posteriormente vamos a Catastro para ubicar el domicilio del propietario y localizarlo para notificarle que tiene 10 días hábiles para que puedan limpiar su terreno y cercarlo, sino cumple se le aplica una sanción monetaria. De lo contrario intervenimos según la prioridad de salud por la cantidad y el tipo de desechos”.

Centeno Valadez explicó que las sanciones monetarias son; por no barrer el frente de la vivienda que equivale a una multa de 550 pesos aproximada, por sacar los residuos a la vía pública fuera de horario de recolección o depositarla en camellones, baldíos o ríos es de 2 mil 600 pesos y puede incrementar si hay reincidencia.

Pero no solo es un problema de salud o ambiental en algunos casos, también interviene en la calle con la circulación de peatones, así es la situación de vecinos que habitan en la colonia Popular Polanco, pues sobre la calle Cerro del Zoyate esquina Madre Maura se ubica una primaria donde a “espaldas” hay una montaña de escombro, maleza y basura desde hace años. Esto ha ocasionado que con las lluvias se deslave la tierra y cada día se estreche más la pasada.

Los vecinos comentan que han reportado esta situación varias veces a las autoridades municipales sin tener respuesta.

Por lo anterior, se le preguntó al director del SIAP que si es suficiente el personal con que cuenta el SIAP para supervisar la ciudad y localizar estos basureros. Comentó que se tienen varios turnos para los inspectores y monitorear toda la ciudad, sin embargo, expresó que es todo un reto mantener limpia la ciudad al no haber participación ciudadana en dejar de realizar esta mala práctica.

Dijo que los residuos que se encuentran en los baldíos, en las esquinas, en la calle, camellones, etcétera, es porque alguien los deposito, y resulta contraproducente, ya que aseguró que se tienen un 95% de cobertura en la ciudad con 200 rutas para el servicio de recolección de basura, por lo que en teoría no se debería tener en ningún sitio de la ciudad basura expuesta.

“Nosotros tenemos la recolección en 405 mil viviendas, con que un 1% no respete horarios y frecuencias del servicio de recolección, estaríamos hablando de 4 mil casas, así que si no se tiene la participación ciudadana no hay capacidad humana para enfrentar esta mala práctica. Nosotros tenemos 65 cuadrillas y se trabaja día a día por tener limpia la ciudad, esto es todo un reto”

Exhortó a la ciudadanía a evitar esta mala práctica para quienes quieran descacharrizar su azotea, tirara muebles, residuos, voluminosos o basura que no sea doméstica, a que se comuniquen al SIAP para que ellos pasen al domicilio por este tipo de residuos y no terminen en los lotes baldíos porque pueden causar fauna nociva, problema de salud y ambiente.

Los ciudadanos pueden hacer su reporte al 4771942600, a través de redes sociales, al 911, al 072 o directamente en oficinas del SIAP o en la Presidencia Municipal.

